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今日軍武／澎湖漁民發現中共核潛艦是094或096型?專家怎麼分析

▲中國潛艦現身澎湖海域，專家研判疑似中國094型核潛艦。（圖／翻攝維基百科）
▲中國潛艦現身澎湖海域，專家研判疑似中國094型核潛艦。（圖／翻攝維基百科）

記者呂炯昌／台北報導

澎湖漁民今（18）日清晨5時出海捕撈小管，在台灣海峽中線附近作業，驚見一艘中國潛艦浮出水面，有軍事專家研判疑似是中國094型「晉級」核潛艦，也有軍事臉書粉絲團研判是從未曝光的096「唐級」核潛艦。專家從潛艦外型研判，094型機率較高，動機可能是秀肌肉、或是避開台灣海峽海底危險地區，不一定是發生機件故障。

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國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲表示，以有限的2張照片來看，以094型潛艦的機率較高，094型主要分為3個型號，094基本款、094改良款（094A型），帆罩與船背部的「龜殼」外型的接觸面變得較為流線、094III型的排水口比較整潔，從3排變成1排，變得更流暢化。

蘇紫雲表示，096目前未有公開照片跟資料，096的艦體拉長，所以背部的「龜殼」外型變得比較矮、平整，且沒有拖曳聲納，在垂直尾舵上沒有收納艙，所以從漁民拍到的照片來看，以094的改良型比較可能。

蘇紫雲提到，理論上潛艦很少浮航，根據照片中看到太陽在潛艦的右邊，潛艦的右舷面向東邊，研判是由南向北航行，符合由南海返航的前往原廠保養的途徑，也有可能是海底地形改變，艦長判斷有擱淺風險，所以採取浮航的方式，也可能是向美國秀肌肉，回應美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）要把台海打造成痛擊中共意圖穿越台海的「地獄景象」。

至於是否為機械故障，蘇紫雲研判機率不大，因為若故障會有拖船伴隨，這次則只有1艘水面艦伴行。2019年至2024年共軍潛艦浮航遭目擊5次，4次在台灣海峽，1次在南海。去年7月23日，1艘039型傳統動力潛艦遭目擊在北緯24度、東經118度，距離台灣本島至近點 163公里、澎湖 100公里，顯示中共潛艦在穿越台海有安全走廊，地緣上中共的潛艦都會避開宮古海峽，優先走台海，因為宮古海峽水下有美日兩國設置的水下聽音器搜集聲紋，共軍船艦一修復出航經過宮古海峽就會被搜集資料。

根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）整理資料指出，中共自2008年起共建造6艘094型核潛艦，由遼寧省渤海船舶重工建造，北約代號「晉級」，全部署於海南島三亞基地。094型潛航排水量約11,000至12,000噸，長133公尺；動力系統為1座核子反應爐，採用單軸驅動；武器系統包括6管533公釐魚雷發射管、搭載12枚巨浪-2或巨浪-2A型彈道飛彈，潛艦背部的「龜背」造型就是彈道飛彈的彈艙。

▲中國94型核潛艦（下）與美軍俄亥俄（Ohio-class，上）比較表。（圖／翻攝自CSIS）
▲中國94型核潛艦（下）與美軍俄亥俄（Ohio-class，上）比較表。（圖／翻攝自CSIS）

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