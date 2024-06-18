今日軍武／澎湖漁民發現中共核潛艦是094或096型?專家怎麼分析

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蘇紫雲表示，096目前未有公開照片跟資料，096的艦體拉長，所以背部的「龜殼」外型變得比較矮、平整，且沒有拖曳聲納，在垂直尾舵上沒有收納艙，所以從漁民拍到的照片來看，以094的改良型比較可能。
蘇紫雲提到，理論上潛艦很少浮航，根據照片中看到太陽在潛艦的右邊，潛艦的右舷面向東邊，研判是由南向北航行，符合由南海返航的前往原廠保養的途徑，也有可能是海底地形改變，艦長判斷有擱淺風險，所以採取浮航的方式，也可能是向美國秀肌肉，回應美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）要把台海打造成痛擊中共意圖穿越台海的「地獄景象」。
至於是否為機械故障，蘇紫雲研判機率不大，因為若故障會有拖船伴隨，這次則只有1艘水面艦伴行。2019年至2024年共軍潛艦浮航遭目擊5次，4次在台灣海峽，1次在南海。去年7月23日，1艘039型傳統動力潛艦遭目擊在北緯24度、東經118度，距離台灣本島至近點 163公里、澎湖 100公里，顯示中共潛艦在穿越台海有安全走廊，地緣上中共的潛艦都會避開宮古海峽，優先走台海，因為宮古海峽水下有美日兩國設置的水下聽音器搜集聲紋，共軍船艦一修復出航經過宮古海峽就會被搜集資料。
根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）整理資料指出，中共自2008年起共建造6艘094型核潛艦，由遼寧省渤海船舶重工建造，北約代號「晉級」，全部署於海南島三亞基地。094型潛航排水量約11,000至12,000噸，長133公尺；動力系統為1座核子反應爐，採用單軸驅動；武器系統包括6管533公釐魚雷發射管、搭載12枚巨浪-2或巨浪-2A型彈道飛彈，潛艦背部的「龜背」造型就是彈道飛彈的彈艙。