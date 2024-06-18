「角落小夥伴」限量企鵝燈球太搶手！鹿港7/7再發1500組藍色蜥蜴
彰化縣長達8週的「小鎮光影藝術節」， 7日開燈儀式時發送1500個特製的「角落小夥伴」綠色企鵝燈球，民眾大排長龍。為了在暑假期間再創鹿港旅遊高峰，縣府將在7月7日推出實境解謎遊戲活動當日，再發放1500個藍色蜥蜴小燈球，其中500個給參加解謎活動的玩家，另外1000個開放現場排隊領取。
記者顏幸如／台中報導
彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，「行動密碼‧鹿港」實境解謎遊戲明（19）日中午12點起於「愛玩彰化」LINE主選單開放報名，限量500組，每組可供1至4人參與，過關後可獲得肉包、飲品及專屬通關禮粽型零錢包。
城觀處表示，解謎活動在愛玩彰化LINE官方帳號推出2款以鹿港及彰化景點為場景的實境解謎遊戲，玩家們拿著實體解謎包，搭配愛玩彰化LINE就可開啟遊戲，前往各景點破解任務謎團，關卡內容融合景點特色又具有挑戰性，喜愛實境解謎的玩家們不要錯過。
今年「小鎮光影藝術節」活動到8月4日，首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，將可愛又療癒的白熊、企鵝、蜥蜴等小夥伴帶進鹿港，6月7日夜間開燈時，現場發放1500個「角落小夥伴」綠色企鵝限量燈球，許多民眾大排長龍還是沒拿到燈球。縣府在7月7日實境解謎遊戲活動當日，再發放1500個小燈球「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球。更多資訊詳情可持續關注「愛玩彰化」粉絲頁及彰化旅遊資訊網鎖定最新活動消息。