YTR陳妮絲砸34萬做試管！遭疑濫用補助 反擊酸民：別在傷口撒鹽
美妝網紅Youtuber陳妮絲在2月時宣布跟韓籍男友水哥登記結婚的喜訊，獲得大批粉絲的支持與祝福。沒想到陳妮絲在昨（17）日又公開懷孕的喜訊，吸引許多網友關注，而她也在Youtube頻道中分享自己備孕的過程，不料卻收到酸民質疑她「濫用政府補助」的留言，陳妮絲也在今（18）日透過IG發文反擊酸民，認為酸民不需要挖別人傷口，也不用在別人傷口上灑鹽，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陳妮絲18日透過IG貼出一張網友留言給她的截圖，截圖畫面可以看到網友先是留下恭喜的留言，並詢問她選擇人工受孕的原因，但在另一個留言中卻質疑陳妮絲濫用政府的補助。陳妮絲無奈表示：「看到這種人就覺得雞皮疙瘩，一邊說恭喜，一邊又好奇我為啥要選人工受孕，好奇的原因並不是關心，而是『惡意』，還說濫用補助？應該要留給有需要的人。」
對於網友留言質疑她濫用政府補助，陳妮絲也不滿表示：「憑什麼覺得給我就是濫用？我不需要？」她也透露：「試管嬰兒就算政府有補助，我們還是需要自己花很多錢，如果可以自然受孕，我幹嘛打這麼多針、吃這麼多藥？」認為該位酸民不需要在別人傷口上撒鹽。
此外，陳妮絲也在限動中透露自己請小巨人幫忙細算每筆收據，好奇自己這樣做試管嬰兒到底花了多少錢，結果一算出來，竟得知這一胎花費了「34萬」，陳妮絲也驚呼這一胎是黃金寶寶，並在貼文中寫道：「我都還能笑笑的跟自然受孕的朋友說欸寶寶妳們生一胎都省很多欸，世界本來就不會不可能什麼都一帆風順，我覺得事情遇到了就面對，開心最重要！但不要亂挖別人的傷口，請你善良。」