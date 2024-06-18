大台北再下「2天大雷雨」！週末全台酷熱35度　下週留意颱風生成

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今天下午中部以北突然下起陣陣大雨，殺的民眾措手不及，氣象署簡任技正伍婉華解釋，主因是有一道梅雨鋒面靠近台灣北部海面導致，明（19）日這道鋒面逐漸遠離，因此明天雖然還是有午後雷陣雨，但影響區域縮小，但大台北、東北部及中部以北山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。
氣溫部分，明天沒下雨時感受較為悶熱，有下雨時配合風力，體感溫度會稍涼，北部攝氏26至34度、中部攝氏26至34度、南部攝氏26至34度、花東攝氏26至32度。
週五氣溫酷熱 下週恐有颱風生成
伍婉華指出，週五太平洋高壓增強，會帶來較穩定的天氣，因此各地的午後雷陣雨變少，溫度則會更往上升，預估週五至週日（6/16）各地高溫會比上半週更劇烈，白天普遍可以來到攝氏33至35度，西半部近山區或河谷、花東縱谷會有攝氏35至36度。
此外，氣象署預報員張承傳表示，下週一、下週二（6/24、6/25）在南海會有低壓形成，目前南海海溫偏溫暖、垂直風切不大，算是適合熱帶系統發展，因此不排除這個低壓成為颱風的可能，預估它將會隨台平洋高壓邊緣，往海南島方向移動，就算變為颱風也不會直接影響台灣，詳細情況還有待後續觀察、追蹤。