無人泡麵店最強對手出現！家樂福「神級服務」曝光　佛心價被讚爆

大台北再下「2天大雷雨」！週末全台酷熱35度　下週留意颱風生成

▲未來一週全台飆高溫，明後天還有午後雷雨，下週則可能有颱風生成。（圖／記者陳明安攝）
▲未來一週全台飆高溫，明後天還有午後雷雨，下週則可能有颱風生成。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

夏季型天氣型態越來越明顯，未來一週全台飆高溫，今（18）日至週四（6/20），沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急，大台北、東北部及中部以北山區都要留意局部大雨，中央氣象署說明，週五（6/28）開始降雨就會趨緩，不過氣溫也會太平洋高壓勢力影響，午後雷陣雨區域變少，但高溫更加明顯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天天氣仍較不穩　午後雷陣雨突襲

今天下午中部以北突然下起陣陣大雨，殺的民眾措手不及，氣象署簡任技正伍婉華解釋，主因是有一道梅雨鋒面靠近台灣北部海面導致，明（19）日這道鋒面逐漸遠離，因此明天雖然還是有午後雷陣雨，但影響區域縮小，但大台北、東北部及中部以北山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。

氣溫部分，明天沒下雨時感受較為悶熱，有下雨時配合風力，體感溫度會稍涼，北部攝氏26至34度、中部攝氏26至34度、南部攝氏26至34度、花東攝氏26至32度。

▲氣象署指出，今（18）日至週四（6/20），沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署指出，今（18）日至週四（6/20），沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急。（圖／中央氣象署提供）
週五氣溫酷熱　下週恐有颱風生成

伍婉華指出，週五太平洋高壓增強，會帶來較穩定的天氣，因此各地的午後雷陣雨變少，溫度則會更往上升，預估週五至週日（6/16）各地高溫會比上半週更劇烈，白天普遍可以來到攝氏33至35度，西半部近山區或河谷、花東縱谷會有攝氏35至36度。

此外，氣象署預報員張承傳表示，下週一、下週二（6/24、6/25）在南海會有低壓形成，目前南海海溫偏溫暖、垂直風切不大，算是適合熱帶系統發展，因此不排除這個低壓成為颱風的可能，預估它將會隨台平洋高壓邊緣，往海南島方向移動，就算變為颱風也不會直接影響台灣，詳細情況還有待後續觀察、追蹤。 

颱風季預備！賈新興估「下半年17至21顆」　生成位置慢慢接近台灣

北台灣午後變天！明起「36度高溫」烤到週末　颱風恐在下週生成

午後雷雨再忍1天！週三起「出梅」熱到融化　颱風季還要再等等

一週天氣出爐！氣象署：全台越來越熱　一圖看「氣溫、降雨熱區」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代