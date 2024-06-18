巴黎奧運有「高溫風險」！ 氣候研究員憂：未來夏季奧運難舉行
2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日於法國舉行。一項最新氣候研究報告指出，法國與100年前舉辦奧運相比，平均氣溫已上升3.1度，讓氣候專家擔憂運動員將面臨高溫導致熱衰竭等風險，且未來夏季極端高溫可能導致夏季奧運會難以舉辦。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合外媒報導，英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）的氣候科學家與熱生理學家（heat physiologists）近期發布一項研究，評估氣溫升高後對於運動員的風險。
報告提到，巴黎前一次在1924年舉辦奧運，一百年後的現在，7、8月的平均氣溫已高出當時3.1度左右，且2003年後，巴黎夏季高溫不斷，42度高溫也曾出現，專家研判今年奧運期間出現極端高溫的機會不低。
在2021年舉行的東京奧運中，白天平均氣溫約34度，加上70%的濕度，許多選手難耐高溫濕熱，忍不住抱怨，也被稱為史上最熱奧運。
NPO氣候中心資深研究員杜魯道（Kaitlyn Trudeau）則指出，極端高溫加上潮濕，會導致熱衰竭、頭暈、中暑等狀況，若全球暖化持續，未來夏季奧運可能會因極端高溫而難以舉行。
因此，這項研究報告也建議主辦單位奧委會調整比賽時間，改在較涼爽的其他月份舉行。