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豪華奧運中繼站！巴黎也能吃到紅燒牛肉湯、鹹酥雞等台灣家鄉美食

▲我國代表團過去在亞、奧運期間都會於選手村外設立中繼站，巴黎奧運也不例外。（圖／體育署提供）
▲我國代表團過去在亞、奧運期間都會於選手村外設立中繼站，巴黎奧運也不例外。（圖／體育署提供）

記者廖聿偉/綜合報導

巴黎奧運即將進入倒數一個月，本屆賽會中華隊的中繼站也在今(18)日正式曝光。在教育部體育署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心的共同籌備下，本次奧運的中繼站包括膳食公寓、運動中心與物理治療所3個支援據點，希望全力為代表隊選手、教練們做好後勤支援，共創佳績。

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教育部體育署鄭世忠署長表示，此次巴黎奧運中繼站的3個支援據點將延續以往的臺灣味餐點，並首次增加生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。其中，在生理恢復上，將首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎，透過高壓氧艙加速細胞組織修復，幫助運動疲勞恢復，協助我國代表隊選手能夠迅速恢復最佳狀態。

為了征戰巴黎奧運，國訓中心特別與漢典食品集團合作，提供客製化餐點；依據運動員的飲食特殊性，製作符合臺灣健兒可食用之美味佳餚。

▲巴黎奧運中繼站將提供多種家鄉美食，供選手食用。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運中繼站將提供多種家鄉美食，供選手食用。（圖／奧會提供）
本次代表隊菜色相當多樣，包括紅燒牛肉湯、排骨酥湯、牛/豬肉丼、咖哩嫩雞、肉燥、臺灣香腸、臺式小籠包、鹹酥雞、黃金QQ球等；客製化餐點將越洋透過集團旗下的HAN DIAN (UK)生產製造、運輸，將客製化餐點呈現於法國巴黎。

這次巴黎奧運的中繼站，也獲得農業部媒合贊助廠商，提供臺灣在地的農產品，直送巴黎；包含冷藏蔬食、果乾、產銷履歷豆漿、胡蘿蔔綜合果汁等，都將交由中繼站，整體設計、搭配出適合運動員營養的膳食。

國訓中心將在巴黎當地採購生鮮葉菜類，透過廚師的手藝，搭配臺灣在地的農產品，把最家鄉味的料理提供給征戰的選手及教練。

國訓中心強調，這些美食搭配米飯、烏龍麵、刀削麵等，將產出至少21種變化的菜色，都是教練、選手們習慣的飲食，料理的調味用料也將客製化，佐料中常見含運動禁藥成分，如丁香、蓮子、蓮子心等將全部剃除，讓選手們吃得安心、放心比賽。

▲代表團中繼站曾中和整復師協助選手按摩放鬆。（圖／資料照，體育署提供）
▲代表團中繼站曾中和整復師協助選手按摩放鬆。（圖／資料照，體育署提供）
中繼站升級　運動器材完善

運動科學的中繼服務，是巴黎奧運中繼站的創新與升級；提供內容包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。其中，體育署透過外交部、駐法國代表處的協助，在勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心，是一大突破。

完成了場地租用，內裝的策畫則是由國訓中心、運科中心共同完成；由於歷年奧運的證件和通行權限，都受到很多限制，鄭世忠署長指出，中繼站空間要求寬敞、高挑，地面不能有堆放物品；規劃上，確保器材與空間的完備，減少選手通勤與體力消耗，提供最佳支援品質。

國訓中心表示，現場機台和奧運中繼站的是同款式，包括蹲舉架可進行下肢力量和爆發力訓練、多功能鋼索機用於單側肌群和核心穩定訓練，跑步機進行耐力訓練和高強度間歇訓練等。

除了機台，巴黎奧運期間還會提供較廣泛使用的訓練器材至運動中心，供教練和選手使用，讓他們有一個完善且獨立的空間進行訓練。這些器材將有助於選手調整時差，幫助教練和體能訓練師針對賽期做賽前訓練調整及在賽期中維持高競技體能水準。

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