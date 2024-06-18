台積電今砸近3億買296張自家股票 均價943.76元
為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元。台積電今（18）日公告，砸近3億元買回股份數量296張，平均每股買回價格(元)為943.76元，統計已累積買回自己公司股份數量888張，並已斥資逾8億元。
記者許家禎／台北報導
台積電日前首次對外公告買回自家股票進度，短短6個交易日砸下5億4343萬6981元買進592張，每股均價則為917.97元。而今日再度公告，買回股份數量296張，平均每股買回價格(元)為943.76元，已累積買回自己公司股份數量888張，並已斥資逾8億元。
台積電今日再度創下歷史新高，收在943元，漲幅逾2%。台積電5月營收達新台幣2296億2000萬元，較上月減少了2.7%，但較去年同期增加了30.1%。累計2024年1至5月營收約為新台幣1兆582億8600萬元，較去年同期增加了27.0%。
台積電之前法說會指出，展望2024年第2季，即便公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對台積電領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求仍將支持公司業績。預估第2季營收換算為新台幣之預估區間為6330.8億元至6589.2億元，季增6.8%到11.2%。
針對台積電後市表現，外資也持續看好，美系外資以AI需求強勁與定價能力為由調高台積電目標價，從新台幣1030元上修至1150元，投資評等維持在「買進」，也因此台積電ADR周一勁揚2.7%，收在177.24美元，創歷史收盤新高，換算並折合台幣後為每股1147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。