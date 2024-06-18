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百萬YouTuber與親妹「喇舌」畫面曝光！粉絲無法接受：寒毛直豎

▲在YouTube上擁有百萬粉絲的儒哥（右），日前因為在影片中與自己的親妹妹（左）「喇舌」，讓網友看不下去怒轟：「寒毛直豎！」（圖／IG ruge1222）
▲在YouTube上擁有百萬粉絲的儒哥（右），日前因為在影片中與自己的親妹妹（左）「喇舌」，讓網友看不下去怒轟：「寒毛直豎！」（圖／IG ruge1222）

記者施以慧／綜合報導

YouTuber「Ru儒哥」在頻道上常以惡整妹妹為主題，因此爆紅，還在YouTube頻道上累積了117萬名粉絲，感情好的兄妹倆也時常在影片上打打鬧鬧，不過在「把我妹騙到’’亞洲最猛鬼酒店’’，各種詭異的聲音嚇到她語無倫次!!」這集影片中，卻出現爭議性的1幕，只見儒哥跟妹妹「索吻」並伸出舌頭，而妹妹也毫不避諱與哥哥接吻，讓觀眾瞬間嚇壞，直呼：「有兄弟姐妹的人看到此情景，應該都寒毛直豎吧！」

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儒哥日前上傳的影片，主題是要帶著妹妹出國旅遊，不過在影片開頭，儒哥卻要求妹妹親他，當妹妹主動靠近時，儒哥竟伸出舌頭，讓妹妹嚇壞並當場推開他，雖然事後儒哥表示並沒有真的親吻，只是角度問題，不過仍讓網友罵聲一片。

▲儒哥與妹妹接吻的畫面引起熱議，不少網友怒轟：「超噁！」（圖／Ru儒哥 YouTube）
▲儒哥與妹妹接吻的畫面引起熱議，不少網友怒轟：「超噁！」（圖／Ru儒哥 YouTube）
網友日前以「哥哥親妹妹是正常的嗎？」為題，在Dcard上發文，沒想到引發熱議，有民眾受不了直呼：「我不會親自己弟妹，巴不得一拳轟下去」、「我有妹妹，這個真的太噁！完全沒辦法想像」、「以前一直整他妹，我就很不喜歡看了，有些都有點過頭」、「個人觀感覺得超噁！」

不過也有網友認為，這只是個人家庭環境不同而已，「小時候會親家人抱抱，長大後為啥就不行了」、「我覺得要看相處模式？我跟我哥到現在，他30歲、我22歲，我們出門也是牽手」、「儒哥沒問題，儒妹沒問題，一群正義鍵盤俠問題超多！」還有網友還原當時的畫面呈現：「儒哥說他只是轉過去伸舌頭沒碰到，可能很近加上角度關係。而且他們平常就是這種相處模式，不要太在意。」

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