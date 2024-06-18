日本少婦「吸乳器」無碼教學片破九百萬觀看 沒被禁播意外掀論戰
全球各大社群平台對於影片規範和內容限制程度各有不同，近日在YouTube上，一部日本年輕媽媽為大家示範如何使用哺乳器的影片突然爆紅，今日迅速衝上九百萬觀看，但因乳房位置並未打上馬賽克，意外掀起社群論戰，質疑平台的分類和審查方式。
國際中心顏得智／綜合報導
根據關注女性議題的日本新聞網站《modelpress》報導，YouTube頻道「育兒工具通信」（子育てガジェット通信） ，在3月31日和423日月分別上傳2部影片，由名為「香奈」和「香澄」的年輕媽媽協助拍攝哺乳教學影片，示範如何使用擠乳器。
但值得注意的是，2人的教學影片並未在乳房等部位打上馬賽克，而兩部影片至今分別達到907萬和228萬次觀看。
由於YouTube平台並未將影片納入特別的規範政策中，意外掀起討論，日媒提到，YouTube的規範政策是限制成人的裸露和色情內容，但教育和紀錄片，或是科學以及藝術等必要或相關內容，並不在此範圍，且該影片頻道不論是橫幅或是大頭貼都使用了與嬰兒相關的圖像，因此被認為是教育與教學內容。
該部影片掀起日本社群平台熱烈討論，包含頻道影片下方和X等社群平台上，皆有人好奇，「如果當作教材，是否連馬賽克都不需要」，亦有人質疑，未來是否可能有不法人士上傳成人影片，以育兒為名義繞過YouTube審查；此外，有許多網友則感謝這位母親的親自教學。