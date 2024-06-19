輝達「登頂華爾街」成全球市值王！標普500創新高　美股收紅

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美國商務部週二公佈數據顯示，美國5月零售商銷售額恢復成長，但零售額僅成長0.1%，低於經濟學家的預期，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯高利率和持續通膨之下，消費者面臨更大財務壓力。
數據弱於預期的負面影響將可能是警訊，表明美國經濟主要引擎的家庭支出正在崩潰。通膨率仍然居高不下，儘管自高峰以來有所放緩。獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）表示，「如果沒有消費者，牛市就會停滯，因此投資者需要看到更多的消費支出，而不是實質性的經濟放緩，這份報告可能預示著這一點。」
不過消費者支出明顯放緩，聯準會（Fed）可能又離降息更進一步。聯準會正試圖實現經濟平衡，希望透過高利率讓經濟成長放緩到足以控制通膨的程度。他們希望能及時下調目前處於20u男來最高水平的主要利率，確保放緩不至於演變成痛苦的衰退。
芝加哥商品交易所的數據，零售銷售數據公佈後，交易員們開始押注聯準會今年將至少降息一次，甚至可能降息兩次。聯準會官員們自己也大多預計2024年將降息一到兩次。
輝達收紅 躍升全球市值王
輝達再次成為了明星，奪取華爾街的頭把交椅。輝達週二收紅3.51%至每股135.58美元，市值來到 3.34兆美元，超越微軟和蘋果，成為全球市值王。
此外，輝達 AI 相關消息不斷，輝達傳出同意收購軟體新創公司 Shoreline。同時，輝達和慧與科技宣布合作，將提供 AI 企業軟體 (Nvidia AI Computing by HPE)。
輝達的晶片正在幫助人工智慧發展，支持者預計人工智慧將對世界產生相當大的改變，事實證明，對其晶片的需求比預測還要旺盛。輝達的收入每季度成三倍，其利潤以驚人的速度飆升。
外媒指出，美國股市創下紀錄的漲幅都是由少數超級明星推動，但其危險之處在於，這會導致市場更加脆弱。如果有更多的股票參與其中，這可能是市場更加健康的訊號。
道瓊工業指數終場上揚56.76點，或0.15%，收在38834.86點。
標普500指數小漲13.80點，或0.25%，收在5487.03點。
以科技股為主的那斯達克指數微漲5.21點，或0.03%，收在17862.23點。
費城半導體指數挺升77.03點，或1.35%，收在5765.13點。