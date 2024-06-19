輝達登頂華爾街寫歷史！零件小廠翻身AI巨擘　成全球市值最大公司

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年以來，輝達股價上漲了170%以上，在該公司5月份公佈第一季度收益後，股價進一步上漲。自2022年底以來，該股已經增長了9倍多，與此同時，生成式人工智慧也出現了。
輝達佔據AI晶片市場約80%市場，OpenAI、微軟 、谷歌（Google，Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook，Meta）等業者苦苦追趕，並要求追加訂單，以建立因應人工智慧風潮所需的AI處理模式產生的龐大工作量需求。最近一個季度，輝達數據中心業務營收同比成長427%，至226億美元，約佔公司總銷售額的86%。
輝達成立於1991年，在成立初期主要是一間硬體零件公司，為電玩玩家銷售能夠運行高解析度3D影像遊戲的晶片，之後還涉足虛擬貨幣挖礦晶片（Mining Chips）與雲端線上電競訂閱業務。
但在過去兩年，隨著華爾街投資人逐漸了解，輝達的技術才是AI爆炸式成長背後的推手，而這成長勢頭沒有絲毫放緩的跡象，推動輝達股價一路飆升。執行長黃仁勳身價逼近1170億美元，富比士雜誌（Forbes）報導他已是全球排名第11的富豪。
受到ＡＩ風潮帶動，微軟今年迄今股價上漲約20%，旗下的OpenAI與包括Office和Windows在內的新版作業系統都融入人工智慧技術。而微軟是輝達GPU的最大買家之一，將其用於最新雲端Azure和AI技術Coplite+，等同沒有輝達就沒有微軟AI。如今相對於輝達，微軟漲幅如小巫見大巫，輝達市值18日超越它的重要客戶。
在過去幾年，蘋果和微軟一直在爭奪全球價值最高上市公司，而輝達首次榮登該寶座。輝達花了24年的時間，市值擠進1兆美元（台幣32.35兆元）俱樂部，但在AI風潮之下，輝達僅用8個月的時間，規模就從1兆美元翻漲至2兆美元（台幣64.7兆元），接著再以3個月的時間，市值達到3兆美元。
輝達崛起速度如此之外，以至於該公司尚未被納入道瓊斯工業平均指數。但有趣的是，輝達今年漲幅已達160%，任何風吹草動都足以影響相關個股並帶動美股波動。華爾街日報（Wall Street Journal）提到，輝達去年在標普500指數（S&P 500 Index）成分股中獨領風騷，市值成長3倍，表現遠遠拋離重要成分股與大盤。