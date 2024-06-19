輝達登全球市值王　台股開盤漲212點、台積電飆至958元再創天價

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權值股同步走高，昨日創高的台積電今日持續走高，開盤上漲15元、來到958元，再創新天價；鴻海一甩疲態，開盤上漲2元、來到200.5元，重新站回200元關卡；聯發科開盤上漲25元、來到1430元，續創歷史新高。
美商務部數據顯示，美國5月未經通膨通膨調整零售銷售僅月增0.1%，幾乎沒有成長，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力。 然而，消費者支出明顯放緩，聯準會可能又離降息更進一步，激勵美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲56.76點或0.15%，收38834.86點；那斯達克指數上漲5.21點或0.03%，收17862.23點，連續第七次刷新收盤紀錄；標普500指數上漲13.8點或0.25%，收5487.03點，創下今年以來的第31次收盤新高紀錄；費半指數上漲77.03點或1.35%，收5765.12點。
不過，科技五大天王卻逆勢走跌，Meta下跌1.41%，蘋果下跌1.1%，Alphabet下跌1.21%，微軟下跌0.45%，亞馬遜下跌0.68%。半導體股在輝達跟美光領漲下走高，輝達上漲3.51%，博通下跌1.44%，美光上漲3.8%，高通上漲 2.19%，應用材料上漲2.05%，德儀上漲0.69%，AMD下跌2.38%。
輝達上漲3.51%來到每股135.58美元，市值來到3.34兆美元，超越微軟和蘋果，成為全球市值王。而台股ADR全數收高，台積電ADR上漲1.38%，日月光ADR上漲3.56%，聯電ADR上漲0.34%，中華電信ADR上漲0.18%。