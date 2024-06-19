YTR眾量級Andy、家寧同框！不理分手傳言 現身電影院沒親密互動
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，近日傳出兩人疑似分手。家寧頻頻被問到感情現況，13日網友再度發問「少了Andy嗎？」家寧終於正面回應「 一直在～」昨（18）日家寧PO出眾人一起看電影的動態，也是Andy和家寧近期首度公開同框。
記者薛羽彤／綜合報導
家寧昨日在IG限時動態PO出眾人一起去看電影《腦筋急轉彎2》，包含YouTuber「展榮」，還有久違未同框的Andy。Andy也轉發動態到個人IG，雖然兩人沒有親密互動，但這也是兩人傳出分手傳言後首度同框。日前有網友詢問「幾時可以看到你和Andy同框？」家寧回應：「很快了～」兩人昨日終於合體，也驗證了家寧的說法。
「眾量級」的社群最新動態停留在4月，5月有網友發現Andy將IG中與家寧的情侶合照全刪了，紛紛在底下留言詢問兩人感情狀況，不過雙方都未正式回應。直到13日，家寧更新IG動態，寫上「幫我看看我還缺少了什麼？缺少你」，看似俏皮的貼文，底下冒出關心她感情狀況的網友直問「少了Andy嗎？」家寧終於正面回應「一直在～」；還有網友問「幾時可以看到你和Andy同框？」家寧也說：「很快了～」