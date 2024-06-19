視網膜每天收數十人私訊「可借2萬5嗎」？他出奇招1句話嚇跑詐騙
網路詐騙在近年來變得越來越猖獗，而且招式越來越多變，害得不少人上當受騙。Youtuber視網膜在昨（18）日便發文透露，自己最近都會收到數十個人傳訊息來說要借錢，讓他感到相當困擾，於是他想出了要怎麼應對那些借錢訊息的方式，並分享自己跟詐騙集團對話截圖，讓大票網友看完都笑了出來。
記者洪生儒／綜合報導
視網膜18日在臉書發文曬出一張對話截圖，從畫面中可以看到，詐騙方傳訊息問他：「我可以先跟你借2萬5嗎？」視網膜則回覆對方：「又要借？你欠我55 萬還沒還欸…什麼時候還。」不料，詐騙方竟回說：「不好意思，那不是我借的，你找本人討唄。」讓視網膜瞬間傻眼。
視網膜也在貼文中寫道：「最近每天收到十幾二十人的訊息要借錢，每一個我都跟對方說欠的錢何時還，結果這個居然直接給我逃跑？」他也呼籲網友們：「請大家開啟帳號的兩階段驗證。」避免一再發生帳號被盜用的事情。
許多網友看到視網膜的貼文之後，都紛紛留言表示：「為什麼你的這麼有創意」、「可以燒給他看他要不要」、「詐騙真的很氾濫」、「視網膜每次的回答都是高EQ又幽默」、「叫柚子去他家大便」、「下次可以回說：那你先借我5000，我再湊整數借你三萬好了」、「怎麼有那麼蠢的詐騙集團啊。」