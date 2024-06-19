重大宣示！賴清德：成立氣候變遷、健康台灣與全民防衛委員會

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賴清德宣布，任何發生在台灣的事情，都有可能影響到全球。也因此台灣的議題，已經是國際議題；而所有國際的議題，也是台灣的議題。當前氣候變遷、社會韌性，以及健康促進，是全球關注，也是影響國人最重要的三大議題。為了因應這些挑戰，也為了和其他國家共同合作，決定在總統府成立三個委員會，由自己擔任召集人，凝聚政府和民間的力量，為國家、為世界，提出更強而有力的解方。
首先，氣候變遷與極端氣候的衝擊，絕對是全球人類所面臨最大的挑戰。賴清德說，在2022年，聯合國的年度報告就曾經指出，在這個世紀結束之前，地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。而在2023年已經迎來有觀測紀錄下，最炎熱的夏天。聯合國示警，不只是「全球暖化」，如今已經進入「全球沸騰」的時代；世界氣象組織則統計，去年，亞洲是氣候災害的重災區。
賴清德指出，大家必須正視「氣候崩潰」的急迫問題，而全世界的國家都必須攜手合作。面對全球性的氣候變遷，要用更快的速度、更強的力量，以及最積極的態度來處理。無論是鄰近的日本、韓國或是美國等先進民主國家，都在總統或總理的層級，成立因應氣候變遷的單位，採取積極的作為。
因此將成立「國家氣候變遷對策委員會」，並由行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技總董事長童子賢擔任副召集人，要從國家視角的氣候治理，進行跨國的合作。台灣，不僅要持續推動能源轉型，以及綠色與數位雙軸轉型，更要推動公正轉型；不僅要落實淨零路徑，更要在打造永續綠生活、綠色金融的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。
賴清德更強調，2050淨零轉型，已經不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。這條路徑非常艱困，所以更要面對現實，號召全民努力。必須有更完整的策略，供企業和人民依循，並從能源、產業、金融、以及日常生活等方面，來進行變革。
再來，過去幾年，全球極端氣候加劇，台灣也曾遭遇百年大旱，甚至破紀錄的豪雨，加上位處地震帶，都讓台灣需要無時無刻保持警覺，因此必須更加緊腳步，強化台灣各種應變災害的韌性。
賴清德說，同時世界也都在關注，台灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心。只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓台灣持續壯大。
就在前幾天，G7領袖發表公報，再一次強調，「台海的和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺」。這代表，強化台灣社會整體的韌性，就是提升台灣的安全；而強化台灣安全，就是強化全世界的安全、和平與繁榮。
賴清德表示，因此將成立「全社會防衛韌性委員會」，並由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，擔任副召集人。居安思危、有備無患，要讓台灣有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在國家面臨緊急狀態或天然災害的時候，政府和社會能夠維持正常運作。
此外要擴大民力的訓練與運用，加強物資整備與維生配送的系統，強化能源及關鍵基礎設施的安全，更要健全社福醫療網絡和避難設施，也要確保資通、運輸及金融網絡的安全。也有必要進行全方位的盤整，更要提出對策、解決問題，來強化國防、民生、防災、民主四大韌性，打造更強而有力的民主社會，不只要守護國家安全，更要維護區域的和平穩定。
賴清德說，則是成立「健康台灣推動委員會」，因應全球後疫情時代的挑戰。近年來，無論是不怕抗生素的超級細菌、來源不明的跨國疾病、或是國人死因之首的癌症，都是威脅國人的重大挑戰。打造「健康台灣」的願景是，要讓人民活得長壽又健康。未來「健康台灣推動委員會」，將由「健康台灣推動聯盟」召集人醫師陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中，擔任副召集人。
賴清德指出，要通過「健康憲章」，推動「健康台灣深耕計畫」。要優化環境，留才增才。要優化健保、永續經營。要推動全人健康照護模式，加速智慧醫療的應用，更要成立百億癌症新藥基金，全力推動國家癌症防治計畫。
賴清德說，自己從未忘記身為一位醫生的使命，希望逐步打造減少不健康餘命、增加健康餘命的台灣。未來，一定要透過各項行動，來促進全民的健康生活、提升全齡的照顧，也讓台灣接軌國際健康永續發展，更要展望國際的合作，建立後疫情時代的全球關懷。
賴清德指出，這三個委員會，不只代表著執政團隊一體、跨部會同心，更代表著，跨部門、跨領域、公私協力的精神。這三個委員會，將每季召開一次會議。會建立有效率的溝通平台，凝聚社會共識，並且積極落實於行動。藉由產、官、學、研的通力合作，可以更有效地因應全球議題，讓台灣的策略，成為世界的解方。
賴清德說，國際社會現在是牽一髮動全身，台灣每前進一步，世界就向前一步。台灣有能力、有技術、有經驗，可以跟世界分享。根據去年「經濟學人資訊社」、以及今年「亞洲公益事業研究中心」的評比報告，台灣是亞洲最民主和最慈善的國家，台灣的民主成就和良善力量，獲得國際社會的肯定。
賴清德表示，相信當台灣積極落實2050淨零轉型，響應全球的安全互助，國人更健康，國家更強，都能讓台灣擁抱世界，也讓世界擁抱台灣。他也要告訴大家，這些全球性的問題與挑戰，都需要耗費大量的心力、長時間資源的投入，才能見效。
賴清德說，大家會看到的，不是一個可以立即享受的建設，也不是直接匯入戶頭的補助，但政府會解決的，都是攸關國人、影響社會、牽動國際的深遠問題。如果今天不開始行動，明天進度就會更落後，所以現在就是行動的時候。
最後賴清德說，今天政府扛起責任，帶頭做起，有決心也有信心，帶領國家邁向更好的未來，也讓世界的台灣、更好的台灣，繼續造福全世界。