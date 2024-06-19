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陳沂自爆陪玩邀約喊價1.1億！進軍SWAG封情色教主　她無奈回應了

▲網紅陳沂先前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，昨（18）日自爆自己收到了飯局邀約，她喊價到人民幣2500萬元（約新台幣1.1億元），對方竟也一口答應。（圖／陳沂臉書）
▲網紅陳沂先前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，昨（18）日自爆自己收到了飯局邀約，她喊價到人民幣2500萬元（約新台幣1.1億元），對方竟也一口答應。（圖／陳沂臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

大砲型網紅陳沂先前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，目前2次直播開出亮眼好成績。陳沂昨（18）日也自爆，她收到了飯局邀約，其中最高開價人民幣10多萬元（約新台幣44.5萬元），她還喊價到人民幣2500萬元（約新台幣1.1億元），對方竟也一口答應，讓她忍不住感嘆，「現在做詐騙有夠粗糙的。」

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▲（圖／SWAG提供）
▲陳沂先前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」。（圖／SWAG提供）
陳沂先前在臉書發文透露，她因為加入SWAG，最近常收到飯局、旅遊邀約，其中一人邀請她去中國玩，開價新台幣44.5萬元，陳沂也表示覺得太少，「不然傳出去我價格那麼低有夠丟臉」，加碼成2天1夜，喊價新台幣1.1億元，沒想到對方竟然連報價都跳過，直接點頭答應，「10幾萬到2500萬（人民幣），想都不用想，現在做詐騙有夠粗糙的。」

陳沂感嘆，詐騙集團都是隨便喊價，「所以那些自稱收到對岸邀約的，你們有動過腦嗎？你誰啦，值得人家花千萬請你？」從她曝光的對話截圖來看，對方跟她強調，「妳就說多少，價格真不是問題」，她也討價還價，對方確認後，希望跟她加微信，陳沂仍堅持，「你先去報價看看啦，2500萬人民幣」，下秒對方竟直接答應，「可以，一天一夜。」

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▲詐騙集團跟陳沂強調，「妳就說多少，價格真不是問題」，她也討價還價。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂SWAG第二場找來「40路美魔女」。（圖／翻攝陳沂YT）
▲陳沂SWAG第二場找來「40路美魔女」。（圖／翻攝陳沂YT）
事實上，陳沂先前攜手前輔導長內內及海龍蛙兵壹柒柒首次直播，觀看流量比平常多出2倍，第二場直播更找來「40歲美魔女」茱莉亞、AV男優來直播，其中茱莉亞透露之前會被客戶意淫，陳沂卻認為，這樣證明自己超正，茱莉亞在訪問時，還因為邊玩玩具坐立難安，2次直播都獲得驚人流量，成功進軍成人界。

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