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郭彥甫喊話「廢除博愛座」！長文曝世代爭奪的無奈：太情勒了

▲郭彥甫透過社群發文喊話「廢除博愛座」！寫下長文曝世代之間爭奪的哀傷與無奈：「太情勒了！」（圖／郭彥甫臉書）
▲郭彥甫透過社群發文喊話「廢除博愛座」！寫下長文曝世代之間爭奪的哀傷與無奈：「太情勒了！」（圖／郭彥甫臉書）

記者洪生儒／綜合報導

近期博愛座相關的爭議事件不斷發生，博愛座廢除與否的話題也掀起了各界的討論，而藝人郭彥甫也有感而發地在社群上分享自己的個人看法，他表示：「每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。」並嚴肅的喊話：「博愛座廢了吧！太情勒了！」

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郭彥甫在昨（18）日透過臉書發文表示，如果以老人看年輕人的角度，老人會說：「我們以前連路都沒有，哪來的捷運，沒有我們這一代人的努力打拼你們哪來的現在好日子。」認為可能會充滿前人種樹後人乘涼的想法。而如果以年輕人看老人的角度的話，年輕人則是會想著：「我們每天做得要死，錢也存不夠，對未來茫茫，你們年輕賺飽飽，退休早起出去玩，資源都被你們占光了，我們連買房都不能像你們以前超貸了。」可能會出現後浪都被前浪推上岸沒水游的想法。

▲近期博愛座相關的爭議事件不斷發生，博愛座廢除與否的話題也掀起了各界的討論，而藝人郭彥甫也有感而發地在社群上分享自己的個人看法，引起網友熱議。（圖／郭彥甫臉書）
▲近期博愛座相關的爭議事件不斷發生，博愛座廢除與否的話題也掀起了各界的討論，而藝人郭彥甫也有感而發地在社群上分享自己的個人看法，引起網友熱議。（圖／郭彥甫臉書）
郭彥甫認為：「怎麼比喻都有錯，博愛座廢了吧！太情勒了！」他也指出：「年輕人越來越少的未來真的難了年輕人，若真的老到彎腰駝背我覺得一定大家都會讓，或是孕婦、滿身是傷的任何人，我們都會讓，不會博愛座客滿就不禮讓，『全民素養心中長，博愛心中座吧』。」郭彥甫也在文末感嘆表示：「每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。」

不少網友看完郭彥甫的貼文，都紛紛留言表示：「全民素養心中長，博愛心中座。這才是核心」、「哥把日常看得很仔細呀」、「我也同意廢掉博愛座，直接廣播宣導遇到老弱婦孺請乘客發揮善心讓座即可」、「博愛是一種美德，無關位置上有沒有這個標籤，就算我站著，也會禮讓『好扶好靠的位置』給我認為比我體能上體態上更需要的人」、「反對廢除！誰都會老，讓給老人家坐，有什麼關係啦！多數的老人都很有禮貌，也有非常多的年輕人沒有禮貌。」

▲郭彥甫在貼文中提到：「怎麼比喻都有錯，博愛座廢了吧！太情勒了！」他認為大家看到有需要幫助的人一定會讓位，不會因為博愛座客滿就不禮讓。（圖／郭彥甫臉書）
▲郭彥甫在貼文中提到：「怎麼比喻都有錯，博愛座廢了吧！太情勒了！」他認為大家看到有需要幫助的人一定會讓位，不會因為博愛座客滿就不禮讓。（圖／郭彥甫臉書）
▲郭彥甫也感嘆表示：「每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。」（圖／郭彥甫臉書）
▲郭彥甫也感嘆表示：「每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。」（圖／郭彥甫臉書）

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