蔡阿嘎新片赫見蘿拉！惡行早露出馬腳　「髒東西避不掉忍耐一下」

王柏傑酒駕！柯佳嬿曾怨前任「一星期喝4天」　苦勸沒用：心很累

▲柯佳嬿曾經在節目上抱怨，前男友一星期喝4天酒，要照顧對方很累，疑似在說王柏傑。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲柯佳嬿曾經在節目上抱怨，前男友一星期喝4天酒，要照顧對方很累，疑似在說王柏傑。（圖／蔡阿嘎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

影壇男神王柏傑昨（18）日下午在內湖酒後駕車，酒測值0.44毫克，依公共危險罪被逮捕，今天凌晨移送士林地檢署複訊，檢方訊後諭知5萬元交保。金鐘視后柯佳嬿曾經和王柏傑有一段2年戀情，柯佳嬿8年前在節目上透露，前任一個星期喝4天酒，她感嘆照顧酒醉男心很累，讓人聯想講的就是王柏傑。

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柯佳嬿2015年上節目《康熙來了》「康熙愛情診療室」單元，聊到某任前男友喝酒的頻率很高，而自己不太會喝酒，「就是一個禮拜喝4天，我覺得照顧喝醉的人很累，他如果是喝，但是是可以照顧自己的，我覺得那沒關係」，但另一半只要喝醉就需要她攙扶、照料入睡，兩人為此溝通，勸對方少喝點也沒有用，「這個人對喝酒就很執著。」

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▲王柏傑駕車在內湖和遊覽車擦撞，被驗出酒測值0.44毫克，涉犯公共危險罪，檢方裁定以5萬元交保。（圖／NOWnews資料照）
王柏傑過去在IG分享與摯友張孝全、修杰楷，以及影集《罪夢者》劇組演員許光漢、范曉萱、賈靜雯、章立衡等人的敘舊或慶生照，眾人難免會小酌怡情，但這次王柏傑看完籃球賽去吃宵夜、喝酒，返家睡一覺後開車出門，雖然人很清醒，但沒有意識到體內酒精還沒完全退，後來因為小車禍被抓包酒駕。

對於經過10幾個小時體內酒精濃度仍超標，王柏傑今天凌晨受訪表示：「我當下真的是非常的震驚，但也覺得這些都不是藉口，既然做錯事情。就是真的乖乖接受懲罰，非常對不起！」

▲柯佳嬿的前男友愛喝酒，她為照顧對方感到心很累。（圖／我愛貓大YouTube）
▲▼柯佳嬿的前男友愛喝酒，她為照顧對方感到心很累。（圖／我愛貓大YouTube）
▲柯佳嬿的前男友愛喝酒，她為照顧對方感到心很累。（圖／我愛貓大YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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