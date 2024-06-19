博愛座變「搏擊座」！蔣萬安：北捷已發函主管機關討論法規爭議
博愛座紛爭不斷，近期頻傳年長者在捷運上以言詞羞辱、動手打人方式逼人讓出博愛座，甚至被網友諷刺博愛座變「搏擊座」，博愛座存廢再度引發熱議。對此，台北市長蔣萬安今（19）日表示，博愛座是展示城市的溫度與人情味，衛福部在近期相關修法，希望將老弱婦孺放寬到有需求的人，北捷也已發函相關主管機關討論法規與爭議，把第一線的情形與中央交換意見。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席北投區里長座談會，會前接受聯訪，媒體詢問博愛座紛爭不斷，博愛座當初設立原因是紀念蔣中正總統逝世，要發揮博愛精神，是否應該廢除博愛座？蔣萬安回應表示，博愛座的設置其實是依據中央《身心障礙者權益保障法》，以及交通部「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」的規定來辦理，最重要的博愛座它是展現一個城市的溫度以及人情味，也不希望少數個案來掩蓋或是影響到多數人他們的善意。
蔣萬安進一步說，其實在前一陣子發生這些爭議事件的時候，中央衛福部有相關的研議，修改相關規定，比如說希望將老弱婦孺修改成其他真正有需求者，所以這樣的一個善意禮讓的文化是要發自內心，而不要成為道德綁架，「他可能有需要，但只是你沒有看到」，還是很希望能夠跟所有市民朋友一起努力，來發揮台北市這樣的精神。
媒體追問，現在網路上很多討論，然後甚至有網友說博愛座變「搏擊座」，北捷短時間內有沒有比較具體可行的辦法?蔣萬安答覆說，衛福部在進行相關研議修法，就是希望能夠將老弱婦孺放寬到其他真正有需求的人，北捷也發函給中央主管機關來討論相關法規，以及爭議，所以這個部分都很願意來進行溝通討論，也把第一線實際的情形跟中央主管機關一起交換意見。