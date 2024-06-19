85℃首度推出4款「名偵探柯南」蛋糕！6吋590元「還有變聲器」
向來不斷有聯名驚喜的85℃，這次首度找來《名偵探柯南》聯名，明（20）日起在全台門市開賣4款《名偵探柯南》系列蛋糕，其中兩款造型蛋糕上還有柯南公仔可收藏，蛋糕盒則能DIY改裝成存錢筒或筆筒，4款蛋糕共限量8萬2千個，買蛋糕再抽柯南首輪電影票。
記者黃韻文／綜合報導
「真相永遠只有一個！」這句耳熟能詳的台詞，正是出自日本經典漫畫《名偵探柯南》，85℃成為全台連鎖烘焙業中，第一個取得日本獨家授權的業者，首次推出《名偵探柯南》蛋糕，共有2款整模造型蛋糕、2款切片蛋糕。
兩款造型蛋糕中，約6吋的「解謎之旅」售價590元，除了有柯南公仔，蛋糕還用變聲道具蝴蝶結裝飾。另一款「偵探世界」售價720元，專屬蛋糕盒內的墊高板還能DIY做成筆筒，有17歲的工藤新一和縮小後的柯南圖案，值得收藏。
2款切片蛋糕售價各是78元，其中「怪盜基德」小蛋糕特地使用白色高帽子當造型。4款柯南蛋糕全台共限量8萬2000個，6月20日起在全台門市開賣，85 APP會員在7月10日前購買任何一款柯南蛋糕，結帳時報會員電話，就可抽《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》首輪電影票（15名、每名2張）。
夏天正式到來，星巴克則是綜合門市夥伴票選，公布夏季必喝飲料TOP 3推薦，冠軍是「夏日冰柚冷萃」、第2名是「芝麻杏仁豆腐星冰樂」、第3名為「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」。星巴克也提出飲料新喝法，7月3日至7月23日享10元添加黑糖葛粉或杏仁豆腐，嘗試更豐富的口感。