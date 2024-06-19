黃仁勳怕的事發生了？內科爆停電 蔣萬安批：衝擊產業對政府信心
晶片大廠「輝達」（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前表示，將在台灣擴大投資，招募千名工程師，並尋找合適地點，希望能建立台灣總部，但他同時也擔憂「AI超級電腦」需要足夠電力。黃仁勳一語成讖，輝達台灣分公司所在的內湖科學園區昨日上午傳出停電。國民黨市議員游淑慧批評民進黨的能源政策是走在鋼索上。對此，台北市長蔣萬安今（19）日表示，跳電造成民眾與產業人心惶惶，會衝擊到民眾以及產業對於政府的信心。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席北投區里長座談會，會前接受聯訪，媒體詢問昨天內科停電，大家都說黃仁勳才剛走，他憂心的事就發生，蔣萬安說，能源政策是全國都非常關心的，希望中央政府能夠正視，並且檢視目前的能源政策，應該要提出一個可長可久的能源政策，而能夠朝向穩定提供充足用電給所有的民眾，否則對於民眾來講都提心吊膽，下一刻是不是會跳電，對產業來說也都人心惶惶，這樣子會衝擊到民眾以及產業對於政府的信心。
媒體問現在NVIDIA第二研發中心的進度如何?蔣萬安說，他們都有持續來跟包括NVIDIA、AMD等這些科技公司接洽聯繫，也持續的來了解他們實際的需求，都會盡量的協助。