賴清德支持度重挫10％！蔣萬安喊話：不要意識形態掛帥
總統賴清德明日就職滿月，根據台灣民意基金會昨日公布最新「總統聲望」民調，其中賴清德施政方式的贊同者，與上月相比少了10個百分點，等同於流失200萬支持者。對此，台北市長蔣萬安今（19）日呼籲希望新政府有新作爲，貼近民衆、了解基層、民生優先，而不要意識形態掛帥，這才符合民衆的期待。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席北投區里長座談會，會前接受聯訪，媒體詢問就520賴清德上任滿月，現在他的民調比上個月掉了9.8個百分點一事，是否覺得是警訊?蔣萬安回應說，520的時候，他有參與新政府，賴總統的就職典禮，其實當時就抱著祝福以及很高的期待，希望新政府有新作爲，貼近民衆、了解基層、民生優先，所以不管是內政、外交，還有能源政策，都希望新政府要能穩健務實的來面對，能夠提供可長可久能源政策穩定供電，而不要意識形態掛帥，這才符合民衆的期待。
媒體問國民黨內部民調流出，說新北市長人選當中，李四川獲得近4成是最高的，你現在還願意要「萬安緊抱」?還是要放手？蔣萬安說，「萬安緊抱，你想了解我內心真正的想法嗎？」並開始唱歌，「蔣我的手~緊握，抱緊我，問我，愛我別走。」