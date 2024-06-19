國會改革覆議羅智強口誤稱他當過立法院長 卓榮泰尬笑回「沒有」
國會改革覆議案今（19）日在立法院會進行備質詢，國民黨立委羅智強上場時，一度口誤稱卓榮泰「當過行政院長、立法院長」，卓榮泰一聽到「立法院長」就愣住，對著麥克風微微吐出「沒有」，隨後轉頭尷尬微笑。羅智強則針對政院覆議案所提「侵害人權」的部分強力攻擊，質疑過去蔡政府才是濫權以《社維法》向人民問話。
記者林詠青／台北報導
立法院會今邀行政院長卓榮泰，就國會改革覆議案進行說明並備質詢。國民黨立委羅智強上場時，先謝謝前面質詢過的立委都有問到重點，接著問卓榮泰「你當過行政院長、立法院長對不對？」卓榮泰聞言先是愣了一下，接著朝麥克風吐出「沒有」，但羅智強仍繼續問「這次的覆議案，你說通過質詢聽證權有侵害人權之虞嘛！對不對？」卓榮泰只好尷尬微笑說「對。」其實卓榮泰過去曾經擔任過的是立法委員。
不過，羅智強緊接著也砲火猛烈，針對「侵害人權」的部分發動攻擊。羅智強說，蔡英文政府執政任內，從2016年到2020年1月3日，警方依照《社維法》63條「散布謠言，足以影響公共之安寧者」規定，共移送680件，但竟有超過500位民眾被司法權裁定不罰。他質疑，這有沒有侵害人權。
羅智強也說，目前國會聽證調查權還沒生效，所以民眾被移送的件數
是零。卓榮泰則反擊說：「我今天站在這裡，如果我是一般民眾，剛剛聽委員那一段話，我內心會非常的恐懼。」羅智強則怒回：「我告訴你，那500人更恐懼！」羅智強強調，民進黨政府濫權向民眾偵訊、問話，才是侵害人權。