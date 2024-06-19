跟進羅智強抵制公督盟 馬文君斥罄竹難書：黨團早有共識謝絕評鑑
國民黨立委羅智強日前自爆，公督盟要他提供立委問政資料，但「這種只會護航黨國側翼的團體，送它一個『滾』字」。曾被公督盟列為「待觀察」名單的南投縣立委馬文君，今天也在臉書表態支持羅智強，批評公督盟虛有其表、黨同伐異、罄竹難書，並透露早在會期開議前，國民黨團已有共識「謝絕公督盟評鑑」。
記者顏幸如／台中報導
公民監督國會聯盟（公督盟）日前公開批評國民黨立院黨團「違法濫權」，國民黨立委羅智強前天爆料，指公督盟曾要他提供問政資料，但「自甘墮落的團體根本沒什麼好說的，更別說提供資料。只會護航黨國側翼，我只送它一個字：滾！」
馬文君今（19）日也跟進羅智強，她在臉書指出，這些年公督盟的評鑑屢被譏為「綠督盟」，或是「督藍盟」，根本是虛有其表，黨同伐異，罄竹難書。她透露辦公室收到公督盟行文要求提供問政資料，但「早在會期開議前，國民黨團就有共識謝絕公督盟評鑑，我完全支持」，並強調「南投鄉親，是我的裁判」。
支持者則指「這麼綠的盟憑甚麼代表人民」、「公督盟就是偽裝成公正的綠營側翼」、「繼續努力為人民發聲就好了」、「妳太文雅，應該學羅智強寫個滾字」。