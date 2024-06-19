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黃國昌轟行政院造謠「深感不齒」　卓榮泰反嗆：不是真正憲法問題

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌嗆，卓榮泰不願正面回答問題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌嗆，卓榮泰不願正面回答問題。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林怡昕／台北報導

立法院會今（19）、明邀請行政院長卓榮泰，就國會改革覆議案進行報告並備質詢。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，行政院七大覆議理由圖卡散播假訊息，更一度吵到立法院長韓國瑜要維持秩序，黃痛批，質詢時行政院長、法務部長從頭到尾問題都不敢回答，卓榮泰則反嗆，你的問題都不是真正憲法的問題。

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黃國昌先是砲轟，行政院七大覆議理由圖卡散播假訊息，行政院成為假訊息中心，裡頭提及「公務員虛偽陳述，就可以課以刑責」，請問卓榮泰現在有哪一條法律可以做？

法務部長鄭銘謙回應，「《刑法》第五條之一藐視國會罪，以及《刑法》141條之一的條文....而且質詢是包羅萬象的，是不是跟我們特定犯罪事實」，話還沒講完，黃國昌就就打亂，要他不要轉移焦點，經過來回對話後，卓榮泰、鄭銘謙仍並未清楚說明。

黃國昌強調，立法院不是司法機關，所以才需要檢察官起訴、法院判刑，現在法院有哪一個對於卓榮泰稍早所稱待證事實、構成要件的虛偽陳述，是只要懷疑就可以被判刑確定，這很嚴重。

就在三方你一句我一句之際，黃國昌也不滿了，質疑「我在講話你一定要插嘴嗎？」，要韓國瑜控制秩序，卓榮泰則說，自己有請求沒有插嘴，韓國瑜則當起和事佬，提及全院委員會所有詢答以即問即答方式進行，委員和官員共用詢答時間，委員詢問完畢，再由官員答覆，特別拜託不要有搶答情況。

事後雙方又再度吵起來，黃國昌再問，行政院稱「人事同意權審查會變無限期」，但現行法的規範並未規定上限，「難道行政院也主張現行法規範違憲嗎？」但卓榮泰、鄭銘謙再一次回答不出問題。

黃國昌最後痛批，對於行政院造謠生事，散播假訊息行為「深感不齒」，「從頭到尾問題都不敢回答？」卓榮泰則反嗆，你的問題都不是真正憲法的問題。


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