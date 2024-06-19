滴妹男友遭起底！YTR出身成撲克高手 獎金破千萬「亞洲第一人」
知名撲克牌手「I.C Charlie查理」原是Youtuber，同時也是百萬網紅滴妹的男友，從網紅圈離開後，他潛心研究國外頂尖撲克，沒想到昨（18）日深夜傳出他出資的德州撲克線上直播平台「6BET Live」涉嫌以酒吧掩護非法賭博遭查獲，他的身分也被起底，其實是撲克高手，累積總獎金破千萬台幣，還是將國外頂尖撲克教學帶進亞洲的第一人。
記者吳昕蓓／綜合報導
「I.C Charlie查理」早期以在Youtube頻道講解西洋樂為名，由於熱愛國外電音，甚至還學習當DJ辦了電音趴，吸引不少粉絲共襄盛舉，然而他從網紅圈消失後，到不同國家體驗人生，接觸到了撲克，便不時會在IG分享自己的戰績和研究，根據Monsterstack網站資料顯示，他是Fedor Holz 欽點世界菁英撲克訓練營「Grindhouse3」的台灣唯一人選。
查理已經在職業撲克圈打滾2年，累積總獎金破千萬元，2023單年錦標賽淨獲利更是達到600萬，相當驚人，做為知名撲克高手，他也將所學資源帶入台灣，開班教授錦標賽全方位系統課程，收費2萬5千元，課程總長度14.3小時，引來將近千人報名，看似是事業有成。
沒想到昨（18）日深夜，警方持搜索票到光復南路一處商辦地下室查緝，發現德州撲克賭場「6BET Live」藏匿在酒吧中，該賭場由3名撲克牌手查理和小六、艾倫所經營，網紅「超哥」黃伯超也在場，其中查理立刻就被起底是滴妹交往5年的男友，過去女方還曾在查理獲獎時，公開鼓勵對方：「為你感到驕傲」，如今看來格外諷刺。