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周天成進化！巴黎奧運秘密武器曝光　「神經訓練法」串聯腦袋身體

▲台灣羽球一哥周天成生涯第三度征戰奧運，找來日本老師協助訓練神經系統，幫助他不斷突破自我，目標在巴黎奧運奪牌。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣羽球一哥周天成生涯第三度征戰奧運，找來日本老師協助訓練神經系統，幫助他不斷突破自我，目標在巴黎奧運奪牌。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/高雄報導

巴黎奧運倒數38天，台灣羽球男單一哥周天成積極備戰，在今（19）日國訓中心媒體日上，向記者分享了秘密武器，透過與日本老師合作進行神經訓練，提高頭腦與身體的串聯，以幫助他在奧運場上爭金奪銀。

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周天成備戰奧運秘密武器　找日本老師協助鍛鍊神經訓系統 

自5月份蘇迪曼盃後，周天成就開始與日本老師合作，進行神經系統的訓練，希望能加快腦部和身體的反應速度，「之前發現我可能看得到球，但身體卻跟不上，神經訓練讓我覺得腦袋與身體的串聯更快了，加上肌耐力的打底，讓我能夠繼續突破，可以算是我的秘密武器。」

經歷了去年大腸癌手術康復後，周天成此次再戰奧運殿堂，今年他的備戰策略是「以賽代訓」，希望藉由比賽保持競技狀態，為本屆奧運做好準備。

今年周天成馬不停蹄征戰各大賽事，賽程排得非常密集，他表示：「因為練習時的衝勁不如比賽，各國選手在比賽中常常有超水準的發揮，所以我選擇以賽代訓，希望保持在競技狀態，因為我不想輸。」談到從東京奧運到巴黎奧運的心境轉變，周天成表示：「對手又換了一批，現在的球員力量大、能力強、速度快，而且還不講武德，常常在不會殺球的時候殺，對我來說，就是不斷要適應新的球風。」

周天成目標巴黎奪牌　有觀眾更能打出氣勢

談到對巴黎奧運的期待，周天成表示：「站上奧運舞台，每位選手的目標當然都是金牌，對我來說，就是從平時的訓練就必須以要拿牌的心態來進行，用專注的態度來不斷累積，雖然此次種子排名一定不高，一定很難打，但狀態有逐漸調整回來，因此還是很開心。」

周天成強調，「每個選手在奧運上都想拿金牌，但想要奪牌一定要有實力，訓練就要有奪牌的心態，每一球專注的態度是累積下來的，在場上是不會騙人的。」

東京奧運因疫情關係閉門比賽，本屆奧運迎來許多觀眾，對他來說也是加分，「有觀眾還是有差，畢竟我也是打氣勢的球員，氣勢打開了就越打越有鬥志。」

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