周天成進化！巴黎奧運秘密武器曝光　「神經訓練法」串聯腦袋身體

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自5月份蘇迪曼盃後，周天成就開始與日本老師合作，進行神經系統的訓練，希望能加快腦部和身體的反應速度，「之前發現我可能看得到球，但身體卻跟不上，神經訓練讓我覺得腦袋與身體的串聯更快了，加上肌耐力的打底，讓我能夠繼續突破，可以算是我的秘密武器。」
經歷了去年大腸癌手術康復後，周天成此次再戰奧運殿堂，今年他的備戰策略是「以賽代訓」，希望藉由比賽保持競技狀態，為本屆奧運做好準備。
今年周天成馬不停蹄征戰各大賽事，賽程排得非常密集，他表示：「因為練習時的衝勁不如比賽，各國選手在比賽中常常有超水準的發揮，所以我選擇以賽代訓，希望保持在競技狀態，因為我不想輸。」談到從東京奧運到巴黎奧運的心境轉變，周天成表示：「對手又換了一批，現在的球員力量大、能力強、速度快，而且還不講武德，常常在不會殺球的時候殺，對我來說，就是不斷要適應新的球風。」
周天成目標巴黎奪牌 有觀眾更能打出氣勢
談到對巴黎奧運的期待，周天成表示：「站上奧運舞台，每位選手的目標當然都是金牌，對我來說，就是從平時的訓練就必須以要拿牌的心態來進行，用專注的態度來不斷累積，雖然此次種子排名一定不高，一定很難打，但狀態有逐漸調整回來，因此還是很開心。」
周天成強調，「每個選手在奧運上都想拿金牌，但想要奪牌一定要有實力，訓練就要有奪牌的心態，每一球專注的態度是累積下來的，在場上是不會騙人的。」
東京奧運因疫情關係閉門比賽，本屆奧運迎來許多觀眾，對他來說也是加分，「有觀眾還是有差，畢竟我也是打氣勢的球員，氣勢打開了就越打越有鬥志。」