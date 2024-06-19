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「信賴新政」成立三大委員會！張惇涵4字評語「真的很賴清德」

▲賴清德就任即將滿月之際宣布將成立三大委員會，對此總統府副秘書長張惇涵表示，「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德」。（圖／記者陳明安攝，2024.06.19）
▲賴清德就任即將滿月之際宣布將成立三大委員會，對此總統府副秘書長張惇涵表示，「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德」。（圖／記者陳明安攝，2024.06.19）

記者陳威叡／台北報導

總統賴清德今（19）日召開「信賴新政　時代新台灣」記者會，宣布成立氣候變遷、健康台灣與全民防衛委員會，並由自己擔任召集人，將加強與社會溝通。對此總統府副秘書長張惇涵透露，賴清德向他說，希望委員會是「全方位」的社會對話，而非建構「上位」的戰略，要擴大社會參與，來驗證政策的進度，讓他認為「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德」，經過一個月的任期，過程中無數次的會議，「我很確信，他最希望的是『團結國家』。」

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張惇涵說，新政府團隊上路一個月了，這幾天很多朋友都會他，這一個月忙些什麼。還記得在520前，當時總統就曾經找他與秘書長潘孟安，說在正式就任後，想在總統府成立三個委員會，分別是氣候變遷、全社會防衛韌性，和健康台灣，想聽聽大家意見。

張惇涵表示，當時回應稱「很好啊」，世界的台灣本來就要持續響應氣候變遷跟淨零轉型的全球行動，用穩健的作為守護全球安全，還有透過台灣經驗和能力，貢獻後疫情時代的全球關懷。「賴總統能用上位的國家戰略視野，來推動這三項重要工作，覺得很適合。」

張惇涵說，沒想到，總統賴清德聽完後卻回應，這不只是要建構「上位」的戰略，他希望這三個委員會是「全方位」的社會對話。希望委員會的組成，能夠廣納社會力量，不只是政府部門，要有更多的產業界、學術界，還有公民社會的力量。甚至是不同意見的人，都能夠坐下來談，這樣才能凝聚更大的共識，讓國家繼續前進。

賴清德接著表示，這三個委員會，一季開一次會，不只要加強社會對話、加速政策推動，更重要的是，要「行動」，要擴大社會參與，來驗證政策的進度。

「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德。」張惇涵向總統反應，若三個委員會，一季開一次會，大概形同每個月都會有一次的會議，跟無數的會前會，會是很繁重的工作。賴清德回應「我們執政從來都不是為了一人一黨一派，是為了國家。」這就是當總統的使命，執政團隊的責任。

張惇涵說，在520後沒多久，總統便跟他說，已經跟行政院長卓榮泰商量好了，決定在總統府設置這三個委員會，由自己擔任召集人，總統府、行政院、國安會執政一體，展開幕僚作業。而經過一個月反覆的跨部會討論，在今天往前跨出了第一步。

張惇涵表示，很多人問他，賴總統執政希望的是什麼？而從這一個月來無數次的會議，他很確信賴最希望的是「團結國家」。就像他在520就職演講所說的，心裡所希望的是，中華民國派和台灣派能夠互相擁抱，無論是中華民國、台灣、中華民國台灣，「都是我們自己稱呼自己，或國際友人稱呼我們的名字。」

張惇涵指出，2350萬人民都可以很自信講出名字；而且，當講出名字時，更深獲世界的信賴。而要團結國家，不能是只靠上位的概念，而是與社會全方位的對話，和具體紮實的行動，從而凝聚彼此。

最後張惇涵說，這一個月，台灣內部的政局或許很紛擾，外部的挑戰也從未間斷，但台灣要團結，國家要繼續穩健前進。「今天只是第一步，而執政團隊的每一天都不會停下腳步。」

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