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羅智強揭500人遭政府問話！轟「侵害人權」卓榮泰稱不接受

▲國民黨立委羅智強質詢時批，民進黨政府濫權對人民查水表，前總統蔡英文任內移送多達680案，比前總統馬英九政府多了13倍。（圖／記者吳翊緁攝，2024.06.19）
▲國民黨立委羅智強質詢時批，民進黨政府濫權對人民查水表，前總統蔡英文任內移送多達680案，比前總統馬英九政府多了13倍。（圖／記者吳翊緁攝，2024.06.19）

記者莊蕙如／台北報導

行政院長卓榮泰今（19）日赴立法院全院委員會就覆議案進行說明。國民黨立委羅智強質詢時批，民進黨政府濫權對人民查水表，前總統蔡英文任內移送多達680案，比前總統馬英九政府多了13倍，「民進黨政府就是恐懼的總和」。卓榮泰對此反擊，自己絕對不接受此說法。

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羅智強質疑，卓榮泰主張國會改革修法中的質詢權、聽證權有侵害人民之虞，根據警政署統計，民進黨政府執政以來，自2016年至今年1月31日，因社會秩序維護法「散布謠言足以影響公共安寧者」被警察機關移送者共680件，卻僅有150件被罰，530件不裁罰，詢問沒有侵害人權？

羅智強進一步指出，國會改革法案還沒有生效，目前沒有任何民眾來立法院出席聽證調查，數字是零，卓榮泰則酸，「我如果是一般民眾，剛剛委員的那段話，我內心會非常恐懼」，讓羅智強暴怒，「那500人更恐懼！民進黨政府就是恐懼的總和」，卓榮泰強調，「我不接受這種說法。」

羅智強質疑，蔡政府任內，逾500位民眾遭行政權、政府濫權傳訊、偵辦、問話，然後被司法權認定是不罰，有沒有侵害人權之虞？

卓榮泰強調，這有司法權救濟、甚至有監察權的救濟，但再怎樣，都不是今天討論的重點。羅智強直言，民進黨政府濫權向民眾偵訊、問話，才是侵害人權。

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