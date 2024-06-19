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台灣新鮮人起薪3萬2！韓國人驚呼：有點低　真實「薪水差距」曝光

▲南韓YouTuber「肌肉山山」看到台灣新鮮人起薪待遇，忍不住驚呼「有點低的感覺」。（圖／翻攝肌肉山山YT）
▲南韓YouTuber「肌肉山山」看到台灣新鮮人起薪待遇，忍不住驚呼「有點低的感覺」。（圖／翻攝肌肉山山YT）

記者潘毅／綜合報導

又到了一年一度的畢業季，許多大四生將從學生轉變為新鮮人，找尋人生中第一份正職工作，起薪待遇也成為大家最關注的焦點。近期南韓YouTuber「肌肉山山」目睹了「台灣新鮮人」起薪待遇，忍不住驚呼「有點低的感覺」，兩地新鮮人的薪水差異曝光，引發大批網友討論。

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YouTuber「肌肉山山」日前到台北陽明山上的「中國文化大學」，進行交換生體驗，由於恰逢畢業季，因此學校內也出現「就業博覽會」，有許多公司來擺攤徵求新鮮的人才。

肌肉山山一看後，也認為這樣的交流形態，對學生來說很不錯，因此靠近與擺攤的公司了解詳情，看到一間遊戲代理公司開的職缺，徵求「韓文翻譯」，勾起了山山的興趣，但當他一看薪水為3萬2千元起，忍不住說實話：「有一點點低的感覺，能不能再高。」

此話一出，擺攤的員工急忙解釋，「這個薪水是可以談的！是以上」。肌肉山山隨後認為，「我覺得，我們大學生就是開始工作的話，是不是最低4萬開始阿？」

影片發出後，這段對談成為焦點，許多台灣網友笑稱：「台灣公司說以上，其實就是最低的數字」、「以上都是幻覺」、「你跟老闆談，後面還有一堆人在排隊XD」、「真要應徵的時候就說你新鮮人只給你32K」。

▲「肌肉山山」在台灣大學目睹就業博覽會活動。（圖／翻攝肌肉山山YT）
▲「肌肉山山」在台灣大學目睹就業博覽會活動。（圖／翻攝肌肉山山YT）
「台灣vs韓國」新鮮人起薪比一比

南韓在2023年7月15日調漲基本工資，若以每月基本工作時數209小時換算成基本月薪，為135萬2230韓元（相當於新台幣3萬8千元）。不過南韓新鮮人，平均都要10個月才能找到第一份工作。

台灣在2024年元旦，將基本時薪調漲至183 元，基本工資月薪調漲至2萬7470 元。此外，根據勞動部最新統計數據顯示，2023年新鮮人的「薪資中位數」，則是3萬1000元。對比兩者數據來說，南韓「最低薪資」要高於台灣約新台幣1萬1千元。

▲基本工資審議委員會今（8）日決議，113年的每月基本工資調整至27,470元，調升了1070元，每小時基本工資調整至183元，調幅為4.05%。（圖／NOWnews製表）
▲2024年的每月基本工資調整至2萬7470元。（圖／NOWnews製表）

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