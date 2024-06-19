李佳馨圓父親奧運夢！攜葉宏蔚出征　「馨蔚組合」靠吵架培養默契

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李佳馨出身羽球世家，父親李謀周現為中租企業羽球隊教練，世界排名最高排在15位，但父親始終沒有機會踏上五環殿堂，如今，李佳馨終於替父親圓夢，「打進奧運有一種夢想實現的感覺，很多人都為了奧運努力，但未必能夠有機會站上奧運，我覺得自己很幸運。」
李佳馨表示：「自己2年前就訂下奧運目標，一直都是朝著這個方向努力，在獲得奧運資格後，覺得是完成一件事情。」現年24歲的葉宏蔚在國中開始有了奧運夢，他說：「以前看學長姐參加奧運，會有點羨慕，現在自己可以去參賽，感到有點不可思議，實現國、高中的目標。」
馨蔚組合靠吵架培養默契 目標站上奧運頒獎台
李佳馨與葉宏蔚搭檔2年多，平時都是靠「吵架」培養默契，葉宏蔚笑說：「吵架肯定要繼續吵，有吵有機會，吵了總比沒有吵架好，這也是一種溝通。」李佳馨則笑說：「每次吵架當下，我們都會覺得自己是對的；運動場上很現實，只要得分就是對的。」
目前「馨蔚組合」世界排名第10，2023年世界大學運動會混雙奪金，以及在去年美國公開賽和奧爾良羽球大師賽分別拿下冠、亞軍，今年3月全英公開賽首度闖進8強。李佳馨表示，過往混雙參加奧運機會不多，希望能夠為台灣打下好成績，目標站上頒獎台。