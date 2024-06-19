日本少婦「吸乳器」無碼教學片破九百萬觀看　沒被禁播意外掀論戰

拚觀光財！韓國擬推「練習生簽證」吸引外國客滯留　振興旅遊產業

▲韓國計劃推出「K-Culture研修簽證」，並改善「數位遊牧簽證」，以吸引外國旅客長期停留。圖為韓國首爾明洞。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國計劃推出「K-Culture研修簽證」，並改善「數位遊牧簽證」，以吸引外國旅客長期停留。圖為韓國首爾明洞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著包含K-POP、韓劇在內的「韓流」席捲全球，使得韓國成為受歡迎的旅遊目的地之一。不過在新冠肺炎疫情解封後，韓國政府指出，雖然旅客迅速回籠，但由於旅遊趨勢改變，旅遊收入恢復較慢。為了因應此狀況，韓國政府除了加強基礎設施外，也針對希望學習K-POP等韓國流行文化的外國人推出「K-Culture研修簽證」，希望能藉此吸引外國遊客長期停留。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《KBS》、《韓聯社》等媒體報導，在新冠疫情趨緩、邊境解封後，近期訪韓遊客人數迅速恢復，今年1月到4月訪韓外國遊客人數達到486.6萬人次，相較去年同期成長將近9成，更已恢復至疫情前的88.8%。

但是數據顯示，韓國旅遊收入卻仍緩慢，僅佔2019年7成左右，並未因訪韓遊客增加而上升。主要原因是旅遊趨勢從大規模團體旅行轉向小規模的自助旅行，旅遊目的地也逐漸從購物導線轉往文化體驗，因此消費傾向有所減弱。此外，訪韓遊客平均滯留天數也由去年7.8天減少到6.5天，訪問首都圈的外國旅遊居多。

▲外國遊客到韓國旅遊的型態逐漸從購物轉向文化體驗。圖為香港遊客穿著「韓服」在景福宮前拍照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外國遊客到韓國旅遊的型態逐漸從購物轉向文化體驗。圖為香港遊客穿著「韓服」在景福宮前拍照。（圖／美聯社／達志影像）
為了因應最新的旅遊趨勢，韓國政府推出振興方案。具體而言，今年將試營運「K-Culture研修簽證」，主要以希望在娛樂公司、K-POP、舞蹈和模特等領域進行研修的外國人為對像。先前只有與經紀公司簽約的正式練習生才能取得長期簽證，尚在事前訓練或試鏡中的預備練習生則缺乏長期停留的方案。

此外，韓國政府還考慮推出升級版的「地區特色型數位遊牧簽證」，吸引海外遠距工作者，在韓期間能夠享受前往韓國不同地區旅遊的樂趣。該簽證以今年1月起試行的「數位遊牧簽證」為基礎，加上地方政府為外國遊客提供的優惠機制。

韓國政府為了推出因應這項不分地點的工作方式在全球範圍內日漸興起的趨勢，並鼓勵外國遊客在韓國停留更長時間。

除了改善簽證制度之外，韓國政府計劃擴編簽證審查人員人數乙級簽證申請中心等基礎設施，以縮短遊客取得韓國簽證的等待時間；為了增加郵輪遊客的停留時間，政府計劃新設自動無人審查台，以縮短出入境審查時間，並靈活延長郵輪客運站的營運時間；航空方面，將增設地方機場與海外城市之間的直航航線。政府還將提升外國遊客在韓國的交通便利度，推出樂享韓國日常的體驗項目和行李配送等便捷服務，新建集住宿、休閒和購物為一體的綜合設施。

與此同時，韓國政府將加強對地區慶典、旅遊景點和旅遊旺季的物價管控力度。韓國政府透過改善簽證制度以及開發更多與韓流相關的旅遊商品，希望能在2027年前，實現訪韓旅客增加3倍，達到3千萬名，旅遊收入增加至300億美元（約台幣9700億元）。

韓國「大齡剩男」遠多於女！婚配危機娶嘸某　重男輕女致男女失衡

韓國女性挑選約會對象最關心什麼？調查結果曝　3成認MBTI不重要

連New Jeans製作人都在瘋！韓國「薩滿教」復興　40萬巫師成寄託

韓國「空中計程車」起飛！機場到首爾只要20分鐘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載