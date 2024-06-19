拚觀光財！韓國擬推「練習生簽證」吸引外國客滯留　振興旅遊產業

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但是數據顯示，韓國旅遊收入卻仍緩慢，僅佔2019年7成左右，並未因訪韓遊客增加而上升。主要原因是旅遊趨勢從大規模團體旅行轉向小規模的自助旅行，旅遊目的地也逐漸從購物導線轉往文化體驗，因此消費傾向有所減弱。此外，訪韓遊客平均滯留天數也由去年7.8天減少到6.5天，訪問首都圈的外國旅遊居多。
為了因應最新的旅遊趨勢，韓國政府推出振興方案。具體而言，今年將試營運「K-Culture研修簽證」，主要以希望在娛樂公司、K-POP、舞蹈和模特等領域進行研修的外國人為對像。先前只有與經紀公司簽約的正式練習生才能取得長期簽證，尚在事前訓練或試鏡中的預備練習生則缺乏長期停留的方案。
此外，韓國政府還考慮推出升級版的「地區特色型數位遊牧簽證」，吸引海外遠距工作者，在韓期間能夠享受前往韓國不同地區旅遊的樂趣。該簽證以今年1月起試行的「數位遊牧簽證」為基礎，加上地方政府為外國遊客提供的優惠機制。
韓國政府為了推出因應這項不分地點的工作方式在全球範圍內日漸興起的趨勢，並鼓勵外國遊客在韓國停留更長時間。
除了改善簽證制度之外，韓國政府計劃擴編簽證審查人員人數乙級簽證申請中心等基礎設施，以縮短遊客取得韓國簽證的等待時間；為了增加郵輪遊客的停留時間，政府計劃新設自動無人審查台，以縮短出入境審查時間，並靈活延長郵輪客運站的營運時間；航空方面，將增設地方機場與海外城市之間的直航航線。政府還將提升外國遊客在韓國的交通便利度，推出樂享韓國日常的體驗項目和行李配送等便捷服務，新建集住宿、休閒和購物為一體的綜合設施。
與此同時，韓國政府將加強對地區慶典、旅遊景點和旅遊旺季的物價管控力度。韓國政府透過改善簽證制度以及開發更多與韓流相關的旅遊商品，希望能在2027年前，實現訪韓旅客增加3倍，達到3千萬名，旅遊收入增加至300億美元（約台幣9700億元）。