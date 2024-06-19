國會改革覆議戰！柯文哲批綠每天做假新聞 把年輕人騙到青島東路
國會改革覆議案今（19）日在立法院會展開舌戰，針對總統賴清德稱，覆議案有超過5成民意支持，民眾黨主席柯文哲也親上火線回應，支持國會改革的才是大多數，「我是勸民進黨政府不要每天做那種假新聞，每天把年輕人騙到青島東路。」
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天召開時事回應記者會，針對國會改革覆議案在立法院議場內正進行質詢大戰，場外也發動青鳥行動，賴清德更表示，覆議案有超過五成民意支持。對此。柯文哲則強調，從民調看，支持國會改革還是大多數，「我是勸民進黨政府，不要每天做那種假新聞，每天把年輕人騙到青島東路。」
柯文哲進一步指出，綠營發動抗爭的理由包括花東交通三法，說是錢坑、2兆法案，但其實這些都沒有開始討論。他還爆料，前陣子歐盟智庫成員問他，聽說台灣通過一個國會改革法案，以後立法院就可以隨時傳訊人民？柯文哲則回答對方：「哇！你會這樣講，表示民進黨的宣傳還蠻成功的。」像這個就是假新聞。
柯文哲表示，賴清德就職將屆滿百日，但從1月13日選後迄今只看到對立，「這段時間朝野對立太厲害」。柯文哲認為，通常要化解對立的應當是有權的人，他質疑賴清德，「你應該當全民總統，但從你用人的樣子，怎麼看就是新潮流的總統，連做民進黨的總統都不太像。」