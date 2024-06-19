西門町洋裝賣2千！店員保證「手工製」她秒買單　一開淘寶崩潰了

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沒想到隔天出門通勤搭車時，原PO趁隙使用手機，卻在淘寶上看到了昨天買下的那件「手工製」洋裝，換算後售價只要台幣500多元，她更堅定表示，「確定是一樣的，因為有實拍細節圖」，得知多花1500元當了大盤子，也讓當事人崩潰喊，「這輩子都不會相信台灣文創了，這筆錢就當做繳學費！」
貼文曝光後，立刻吸引大批網友痛批，「進貨轉賣成衣我沒意見，但店員不要騙說是純手工，還套上文創的名號」、「這種真的好爛！真的會把努力的藝術家跟創作者都拖下水」、「腦海中想到一句經典的：「房租要不要錢，水電要不要錢，人事要不要錢」、「現在在外面看到喜歡的東西，都會先打開網購搜看看，不想當冤大頭了」、「自己是做設計的，很討厭文創二字，感覺被這種販售行為用爛了」。
此外，還有一票苦主分享相關經歷，「有時候可能是設計被盜用，因為之前是聽到有人在台灣買了設計師，自己手工打版自製，然後轉頭去淘寶或者1688那種寄給大陸的叫他們照一樣做，而且真的便宜超多」、「我更慘，在威尼斯以為我買到義大利手工包，結果是中國製包，而且越往聖馬可廣場越便宜，當了大盤子」、「文創手作類的市集我只相信日本的，主辦都有在審核是否為真的手作」。