彰化驚見詭異男乾屍！雙掌離奇消失 律師質疑陳屍處是第二現場
彰化發生離奇死亡案！今年1月份，40歲黃姓男子被親友發現，陳屍在和美住處，遺體已呈現「乾屍」狀態，不過雙手手掌卻離奇消失，雙腳呈現疑遭拉扯的八字形，法醫相驗後認為死亡時間超過1年，檢察官以「死亡原因不明」結案，黃男母親面對兒子死亡感到十分悲憤，認為死因絕對不單純，委任律師林耀陞指出，家屬懷疑陳屍處是第二現場，不可能因為風化就連骨頭都不見了；警方表示，全案交由檢察官指揮偵辦中。
記者孫唯容／綜合報導
和美警分局指出，今年1月8日接獲民眾報案，和美鎮一處民宅內有一具遺體已死亡多時，警方依規定受理、採證後，並報請彰化地檢署相驗，法醫認為黃男已死亡1年多，原本被判定是自然死亡，檢方以「死亡原因不明」結案，不過家屬對死因存有質疑，包括雙掌風化部分，檢察官請法醫再相驗，全案由檢察官指揮偵辦中。
據了解，黃男雙親自小離異，他從小便和阿嬤2人在彰化縣和美鎮同住，後續阿嬤因為身體狀況欠佳，搬去與其他親戚同住，因此僅剩黃男一人獨居；今年1月7日，黃母接獲親戚電話得知兒子陳屍在住處二樓房間，其遺體已成乾屍，左、右手掌消失，雙腳呈誇張的八字形，報警相驗後，法醫告知初判兒子死亡時間超過1年，而雙掌短缺處則是因風化造成，死亡證明更以「死亡原因不明」結案，讓家屬無法接受，認為死因並不單純。
根據《自由時報》報導，委任律師林耀陞指出，陳屍地點沒有屍臭、沒有屍水，不可能因為風化，連帶雙掌骨頭都不見了，家屬懷疑這是第二現場，說這是死因不明，任誰都無法接受。
針對黃母的質疑，警方表示，此案已由檢方指揮偵辦，檢方也說，本案正在偵辦中，尚不便透露案情。