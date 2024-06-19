金曲35／告五人麋先生曝同門廝殺心情！他發祭品文：有中就發漢堡
金曲樂團麋先生MIXER、超人氣樂團告五人去年分別推出專輯《都是浪漫害的》、《帶你飛》，歌曲成績相當亮眼，還雙雙入圍第35屆金曲獎「最佳樂團獎」，面臨同門樂團廝殺的狀況。而他們入圍金曲獎後，首度在今（19）日公開合體，面對需要和對方競爭的狀況，他們都笑說第一時間有祝福對方，告五人表示無論最後是否有得獎，都很感謝工作夥伴；麋先生則說：「練習保持想贏的心情，但也要有不怕輸的心胸」。另外，告五人也發出祭品文，表示有中一項就送100個漢堡。
記者朱祖儀／台北報導
今天是兩團入圍金曲獎後第1次見面，告五人表示，其實還是和平常一樣，氣氛滿歡樂的，且麋先生算是學長，希望可以麻煩對方「帶路」，第一時間也有互相恭喜。不過是否有自信拿下什麼獎項？犬青表示第1次入圍都很有自信，結果全都槓龜，第2次也是，現在就是都在金曲獎前一天就會發布感言，因為擔心得獎之後講不出話，且無論是法得獎都應該感謝，因為專輯是整個團隊貢獻才華才能完成。
告五人也透露，金曲獎可能會帶幸運色物品，希望可以帶來好運，至於是否會嘗試穿紅內褲，雲安則推給哲謙，考慮1人穿紅內褲、1人穿金內褲。犬青這次準備的金曲戰袍，也是「該露的都露了」，不過看起來會健康舒服，不會過度裸露。
面對金曲獎，麋先生則說，其實就是抱著去玩的心態，「有時候又不想這樣講，沒有不在乎，但都在練習保持想贏的心情，但也要有不怕輸的心胸，不可能入圍卻說不想得，可是就算沒得也盡量不要有心情起伏」。麋先生也說，大家都是都很熟，平時都很忙，就趁著這個機會難得聚一聚。
兩團也紛紛祭出祭品文，告五人笑說，入圍4個獎項，如果得1個獎項，就請粉絲吃100個漢堡，如果4項全中，就給出400個漢堡；麋先生聽到後輸人不輸陣，開玩笑說願意請100個蛋塔，不過下秒也說，就看大家想吃什麼都可以請客，不過沒有特別準備幸運物的習慣，且他們在金曲獎也會進行飲食控制，可能到慶功宴現場才會大吃。