限5天！全家衛生紙「買1串送3串」瘋了　單包不到8元「整箱搬」

超商本周優惠更新！7-11本周「超值五六日」暫停，不過因應炎熱的夏日天氣到來，門市開跑啤酒、冰咖啡促銷。即日起至7月9日期間，指定啤酒任3件7.9折之外，還能用19元加購下酒菜，包括原價59元的煙燻鴨賞、唐揚雞、大腸包小腸等，等於下酒菜只要3.2折。
即日起至6月25日期間，到門市另有大杯精品美式、精品拿鐵任選2杯119元，等於原價110元的精品拿鐵，第二杯只要9元，折扣幅度約是5.4折，相當於逼近半價。
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本周最大亮點落在全家，會員優惠是6月19日至6月23日，本周DM首推自有品牌FMC抽取式衛生紙「買1送3」，買一串、送三串，一串8包入平均62元，等於單包110抽衛生紙只要7.75元，相當划算，不少消費者都是整箱搬。
此外，買一送一商品多達6款，換算平均特價，辛拉麵袋麵25元、夾心消化餅15元、盛香珍瓜子焦糖口味70元、香蕉脆片50元、蔓越莓乾袋裝70元、妮維雅乳液80元。現煮飲品則有大杯特濃拿鐵第2杯10元，平均單杯38元、約是5.8折。
消費者喜愛的「全家康康五」也回歸了，周末五六日限時3天（6月21日至23日），4款商品都是買一送一，舒味思萊姆氣泡水平均18元、FMC古早味紅茶平均15元、WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕平均25元、霜淇淋不限口味平均25元。
🟡萊爾富
門市6月19日至6月23日推出「限時殺5日」優惠活動，不過本周DM有點空，只有5款商品促銷，且並未有買一送一。樂法鹼性水、密桃風味水推出第2瓶5元，單瓶最低13元，約5.9折起。特大杯冰紅柚綠茶風味氣泡特價39元，等於單杯就享7.1折。
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