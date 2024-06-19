外資再敲進485億、三大法人買562億　台股站23000點、再創新高

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台北股市今日在台積電跳空開高的支撐下，開盤上漲101.02點，隨後台積電再創新天價，以及鴻海廣達等電子權值股走高的激勵下，最高一度來到23275.3點再創歷史新高，成功站上23000點大關，尾盤也持續強勁態勢，終場上漲452.11點或1.99%，收在23209.54點，日K連6紅，成交量放大到6033.45億元。不過中小型股卻呈現開高走低，櫃買股市早盤再創24年新高，來到270.9點，不過隨後遇到空方狙擊，午盤過後震盪翻黑，終場下跌0.38點或0.14%，收在268.66點，日K結束連5黑，K棒拉出長上影線，成交量為1268.42億元。
資金匯集在電子族群，成交比重上升到69.7%，權值股全數走高，電子類股指數大漲2.8%、再創歷史新高。其中權值四雄表現亮眼，權王台積電今日開盤跳空上漲10元、來到953元，隨後在買單激勵下，一度來到984元，上漲41元，終場則是上漲38元或4.03%，來到981元；昨日失守200元的鴻海今日重振旗鼓，以200元開出，盤中一度衝到208元、再創近17年波段新高，終場則是上漲4.5元或2.27%，來到203元，創近17年收盤新高；聯發科持續創新天價，終場收在今日最高點，上漲80元或5.69%，來到1485元，挑戰1500元；此外，權值四哥廣達也氣勢兇猛，盤中股價垂直點火，一度衝到漲停價位316元，再創歷史新高，終場上漲25元或8.59%，來到316元。
今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、長榮航、新光金、廣達、陽明；今日個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、緯創。