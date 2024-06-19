日本少婦「吸乳器」無碼教學片破九百萬觀看　沒被禁播意外掀論戰

蒲亭在北韓獲熱烈歡迎！金正恩力挺俄攻烏　深化兩國戰略合作

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日抵達平壤，北韓在金日成廣場替蒲亭舉行盛大歡迎儀式，儀式結束後蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館進行正式會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日抵達平壤，北韓在金日成廣場替蒲亭舉行盛大歡迎儀式，儀式結束後蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館進行正式會談。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（19）日凌晨飛抵平壤，這是蒲亭時隔24年後再次出訪北韓，北韓領導人金正恩不僅親自到機場接機，上午更在金日成廣場替蒲亭舉行盛大歡迎儀式，儀式結束後兩人前往錦繡山迎賓館進行正式會談，蒲亭感謝金正恩在俄烏戰爭中對俄國「堅定不移」的支持，金正恩則表示願意加強北韓與俄羅斯之間的戰略合作關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，蒲亭當地時間今日凌晨2時22分抵達平壤，金正恩親自接機，兩人隨後共同前往蒲亭此行下榻的平壤錦繡山國賓館。短暫休息後，蒲亭今早前往金日成廣場，現場替他舉行盛大的歡迎儀式，馬路上掛起巨大的俄羅斯國旗與蒲亭的肖像，安排了成群孩童在旁歡呼並放氣球慶祝，同時也有閱兵儀式，閱兵儀式後還施放了煙火。

▲蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館進行正式會談，深化兩國戰略合作夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館進行正式會談，深化兩國戰略合作夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）
歡迎儀式結束後，蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館展開正式會談。蒲亭在會談前表示，高度讚賞金正恩對俄羅斯堅定的無限支持，包括烏克蘭問題的立場，蒲亭對此表達感謝，並誠摯邀請金正恩下次回訪莫斯科再度舉行面對面會談。

蒲亭也提到，莫斯科正在對抗美國及其盟國帶來的霸權帝國主義，金正恩則表示，平壤打算進一步加強與俄羅斯的戰略合作，大贊朝俄關係進入新繁榮時期，並再次表達對俄羅斯在烏克蘭進行軍事活動的支持，認為這是俄羅斯保護國家主權與世界戰略平衡的舉動。

克里姆林宮官員表示，蒲亭與金正恩將面對面討論「最重要、最敏感的問題」。蒲亭出訪前便表示，準備將朝俄關係升格為「全面戰略夥伴關係」，兩國將展開進一步的深入合作，合作領域包括國安。而北韓官媒則指出，兩國將發展「不受西方控制的替代貿易結算機制」，並建立一個對等且牢不可破的安全體系。

美國擔心俄羅斯將替北韓的導彈與核武項目提供技術援助，也譴責北韓替俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的飛彈和彈藥。不過，莫斯科與平壤都否認這次兩人會晤有談及武器轉讓等議題。

華府智庫史汀生中心的北韓資深分析師瑞秋（Rachel Minyoung Lee）認為，如果平壤將俄羅斯視為改善其經濟的可行的長期合作夥伴，那麼北韓就更沒有動機去嘗試改善與美國的關係。


影／好兄弟來了！蒲亭今凌晨抵北韓平壤　金正恩「熬夜」擁抱迎接

巷仔內／先北韓後越南！蒲亭走訪社會主義友邦　加大打擊烏克蘭？

影／蒲亭將訪平壤會晤金正恩！俄羅斯專家分析北韓「戰略價值」

快訊／北韓又侵犯軍事分界線！遭韓國軍方廣播、鳴槍警告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代