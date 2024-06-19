蒲亭在北韓獲熱烈歡迎！金正恩力挺俄攻烏　深化兩國戰略合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
歡迎儀式結束後，蒲亭與金正恩前往錦繡山迎賓館展開正式會談。蒲亭在會談前表示，高度讚賞金正恩對俄羅斯堅定的無限支持，包括烏克蘭問題的立場，蒲亭對此表達感謝，並誠摯邀請金正恩下次回訪莫斯科再度舉行面對面會談。
蒲亭也提到，莫斯科正在對抗美國及其盟國帶來的霸權帝國主義，金正恩則表示，平壤打算進一步加強與俄羅斯的戰略合作，大贊朝俄關係進入新繁榮時期，並再次表達對俄羅斯在烏克蘭進行軍事活動的支持，認為這是俄羅斯保護國家主權與世界戰略平衡的舉動。
克里姆林宮官員表示，蒲亭與金正恩將面對面討論「最重要、最敏感的問題」。蒲亭出訪前便表示，準備將朝俄關係升格為「全面戰略夥伴關係」，兩國將展開進一步的深入合作，合作領域包括國安。而北韓官媒則指出，兩國將發展「不受西方控制的替代貿易結算機制」，並建立一個對等且牢不可破的安全體系。
美國擔心俄羅斯將替北韓的導彈與核武項目提供技術援助，也譴責北韓替俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的飛彈和彈藥。不過，莫斯科與平壤都否認這次兩人會晤有談及武器轉讓等議題。
華府智庫史汀生中心的北韓資深分析師瑞秋（Rachel Minyoung Lee）認為，如果平壤將俄羅斯視為改善其經濟的可行的長期合作夥伴，那麼北韓就更沒有動機去嘗試改善與美國的關係。