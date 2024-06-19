覆議案仍有期待！賴清德喊話在野：討論符合期待也能鞏固民主自由
立法院藍白聯手通過國會改革法案，對此行政院會提出覆議，政院卓榮泰將在今明兩日赴立院備詢，並將於本周五表決，對此總統暨民進黨主席賴清德今（19）日於中常會中表示，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，自己仍盼望朝野各黨，可以在符合《憲法》、依循程序的情況下，進行實質的討論，這樣既符合國人的期待，也能鞏固民主自由，更確保憲政秩序不受侵害。
記者陳威叡／台北報導
賴清德說，從上周五起，針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》等修正案，民進黨由秘書長林右昌親自率隊，從花蓮出發，在全國各地，啟動了一系列宣講活動。無論是黨公職舉辦的街講、說明會，或是青年朋友自發的活動，都可以看到滿滿的人潮；近期的民調也顯示，有過半國人支持行政院所提的覆議案，未來一周下鄉宣講的行動會在更多縣市舉辦，同時也會啟動各地的街頭宣講。
賴清德感謝所有挺身而出的黨公職，也期許大家，繼續秉持走入群眾、團結台灣、深化民主的精神，共同努力。並強調，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，自己仍盼望朝野各黨，可以在符合《憲法》、依循程序的情況下，進行實質的討論；這樣既符合國人的期待，也能鞏固的民主自由，更確保的憲政秩序不受侵害。
賴清德稱，穩定的民主自由與憲政秩序，才能讓社會安定、讓國家進步、讓人民看見希望，相信這也是朝野各黨共同的目標。