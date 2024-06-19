李洋透露生涯最終站時間！3年前風光已過去 巴黎奧運當挑戰者
巴黎奧運進入倒數38天，雖然我國黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟作為衛冕者，但兩人卻是抱著挑戰者的心態，李洋直今年成績表現並不理想，希望在奧運賽場上展現出最佳狀態。另外，即將在巴黎奧運後掛拍的李洋，已經決定「台北公開賽」是生涯生涯最終站，完成「有始有終」的心願。
記者路皓惟/高雄報導
東京奧運「麟洋配」風光摘下金牌，但自東奧後，兩人陷入長達2年的低潮，直到2023年7月底日本公開賽才終結冠軍荒。談到巴黎奧運，李洋自嘲說：「我們最近的成績像是衛冕者嗎？」王齊麟接著說：「奧運周期表現一直沒那麼好，現階段就是調整好狀態。」
面對國人的期待，「麟洋配」自然想在奧運展現出最好的一面，李洋提到，「奧運就是人人有機會、個個沒把握，看誰臨場發揮最好，我們會努力發揮最佳狀態，希望沒有遺憾結束奧運。」
3年東京奧運風光都已過去，王齊麟表示不會刻意找回當時的狀態，「每個階段身體和運動表現都不一樣，不要讓自己陷在過去有多好的情境。」李洋也說：「（王）齊麟說的很好，每項賽事狀況都不一樣，我們就是在當下尋找最好的應對方式，一直去想過去的好成績，不會有幫助。」
李洋宣布將在今年巴黎奧運後退休，為自己的運動員生涯畫上完美句點，未來將往教職發展。李洋確定奧運後的台北公開賽是生涯最後一戰，「希望在家好好結束生涯，我的選手生涯從台北公開賽開始，也希望在這裡結束，有始有終。」