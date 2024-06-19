台灣唯一希望！羅嘉翎巴黎奧運籤表出爐利多 避開中國「大魔王」
中華隊跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運女子57公斤級出征，也是台灣本屆唯一入選奧運的跆拳道選手。她坦言，「的確會有不小壓力，希望幫台灣爭一口氣，但還是提醒自己平常心。」
記者廖聿偉/高雄報導
羅嘉翎在本屆巴黎奧運為第6種子，首輪將碰上俄羅斯選手Tatiana Minina，並不好對付。27歲的Minina曾兩度拿下世錦賽銀牌，也曾經兩度在歐錦賽摘金，不過近年並沒有太多的表現，羅嘉翎仍有機會突破首輪。
羅嘉翎父親羅文祥也是跆拳道教練，為了幫助愛女備戰奧運，也一起到國訓中心協助。談到籤運如何，羅文祥說，「其實入選奧運的選手都不簡單，籤運看起來還可以，一場一場面對。上屆東京奧運只有一個第一種子摘金，競爭激烈，排名僅供參考。」
避開頭號種子 羅嘉翎利多
世界排名第1的中國女將駱宗詩在籤表的上半部，對於羅嘉翎而言算是小利多，畢竟兩人在國際賽交鋒，羅嘉翎皆居於下風，杭州亞運羅嘉翎就是敗在駱宗詩的腳下「銀恨」。
為何生涯對上駱宗詩總是敗多勝少? 羅嘉翎回應，「她的打法跟我蠻雷同的，但經驗值和應變能力都比我好，是可敬的對手。我也會反覆檢視她的影片，找出破解之道，希望未來碰上能有所突破。」