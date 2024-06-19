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台灣唯一希望！羅嘉翎巴黎奧運籤表出爐利多　避開中國「大魔王」

▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）
▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）

記者廖聿偉/高雄報導

中華隊跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運女子57公斤級出征，也是台灣本屆唯一入選奧運的跆拳道選手。她坦言，「的確會有不小壓力，希望幫台灣爭一口氣，但還是提醒自己平常心。」

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羅嘉翎在本屆巴黎奧運為第6種子，首輪將碰上俄羅斯選手Tatiana Minina，並不好對付。27歲的Minina曾兩度拿下世錦賽銀牌，也曾經兩度在歐錦賽摘金，不過近年並沒有太多的表現，羅嘉翎仍有機會突破首輪。

羅嘉翎父親羅文祥也是跆拳道教練，為了幫助愛女備戰奧運，也一起到國訓中心協助。談到籤運如何，羅文祥說，「其實入選奧運的選手都不簡單，籤運看起來還可以，一場一場面對。上屆東京奧運只有一個第一種子摘金，競爭激烈，排名僅供參考。」

▲台灣跆拳道女將「國民女友」羅嘉翎成為本屆奧運跆拳道隊的焦一希望。（圖／大專體總提供）
▲台灣跆拳道女將「國民女友」羅嘉翎成為本屆奧運跆拳道隊的焦一希望。（圖／大專體總提供）
避開頭號種子　羅嘉翎利多

世界排名第1的中國女將駱宗詩在籤表的上半部，對於羅嘉翎而言算是小利多，畢竟兩人在國際賽交鋒，羅嘉翎皆居於下風，杭州亞運羅嘉翎就是敗在駱宗詩的腳下「銀恨」。

為何生涯對上駱宗詩總是敗多勝少? 羅嘉翎回應，「她的打法跟我蠻雷同的，但經驗值和應變能力都比我好，是可敬的對手。我也會反覆檢視她的影片，找出破解之道，希望未來碰上能有所突破。」

▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）
▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）

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