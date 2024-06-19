和逸飯店慶週年！身分證兩個1「續住1111元」 這天壽星免費住
和逸飯店‧台北民生館適逢7月開業11週年慶，規劃住房、餐飲等優惠活動，以「逸生1日 1路相伴」為主軸，凡生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」的旅客可享1,111元續住第二晚；生日與飯店同為7月12日的旅客享第二晚免費入住，並贈蛋糕。「神旺商務酒店」也歡慶16歲，推出即日起至8月31日，雙人入住「今夏茫翻天」專案，每房贈飯店特選啤酒、下酒小食，以及逾30部院線電影，還有早餐買一送一優惠，雙人入住3,888元起。
記者葉盛耀/綜合報導
喜迎開幕11週年，和逸飯店‧台北民生館以「逸生1日 1路相伴」作為主軸，象徵著與每一位旅客同行的美好回憶以及期待未來的再次相遇。即日起起至8月31日推出系列住宿優惠，第一項住房優惠的「Double One」活動，凡旅客生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」，入住舒適客房每房每晚5,199元起，第二晚續住價1,111元，等於連住兩晚一晚僅3,200元起，下殺6折。
第二項住房優惠的「逸生一日」活動最受矚目，找尋生日與飯店同為7月12日的旅客，凡壽星本人入住，享免費入住第二晚，還送蛋糕。以上住房專案加入飯店AMAZZING CLUB會員房費再享額外5%折扣，並可再額外獲得1111點數。
歡慶11週年，除了豐富的住房專案，位於飯店二樓的THE Lounge也特別推出了「1+1>2」餐飲活動。周一至周五兩人同行至THE Lounge享用多彩晨光式早餐，即贈送THE Lounge下午茶套餐券乙張，讓旅人的美食之旅更加完美。
另還有「和逸民生11生日趴」社群活動，活動期間按讚追蹤成為和逸飯店‧台北民生館Facebook粉絲，於指定貼文留言許下想和民生館一起達成的願望，並且標記一名好友並打上活動Hashtag即可參加抽獎，獎項包含平假日舒適客房住宿券(價值13,000元)、THE Lounge下午茶套餐等。
至於「神旺商務酒店」，亦迎來開幕第16個年頭，推出「今夏茫翻天」住房專案，凡於即日起至8月31日止，雙人入住此專案，每房附贈飯店特選啤酒、下酒小食，以及逾30部院線電影免費於客房內觀看。翌日「銀柏廳」晨光早餐買一送一優惠，雙人入住僅3,888元起，等於每人2,000元有找。響應環保趨勢，旅客自備一次性備品，可再享專案價95折優惠。
此外，每年七夕最令人期待的臺北大稻埕煙火將於7月17日登場，「神旺商務酒店」擁有絕佳地理位置，距離大稻埕煙火主秀僅10分鐘車程。凡7~8月於官網或來電訂房、入住的旅客，即可有機會抽中萬豪集團旗下「澎湖福朋喜來登」市景豪華雙人房，再享每房「兩客海港百匯自助早餐」住宿券抽獎機會。