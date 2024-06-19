美宣布3.6億美元攻擊型無人機軍售　專家籲：制訂作戰與防禦準則

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至於ALTIUS 600M-V，揭仲表示這款滯空攻擊彈藥重約13公斤，應該可由聯兵營的監偵排或連級作戰單位以車輛攜行，由於其滯空時間可達4小時，又可掛載多種裝備；除了可執行傳統的大範圍戰術情報蒐集、戰場監視與即時攻擊任務，還能執行無線電中繼、訊號情報蒐集、電子戰甚至反無人機等任務。
揭仲強調，目前國軍地面野戰部隊自旅級以下，幾乎不具備電戰能力，也沒有直屬電戰裝備的沉痾，似乎也可望藉由ALTIUS 600M-V的部署，獲得一定程度的改善。揭仲建議國防部，在後續和美國磋商詳細的配備與構型時，應將優先置於電戰能力部分。
不過，揭仲也提醒，「彈簧刀300」雖然性能還不錯，但當初在設計時，是以阿富汗等電磁環境單純的戰場為主，因此在烏克蘭面對俄軍的電子干擾與GPS遮蔽時，戰場表現明顯下滑；日後「彈簧刀300」在台灣本島或外離島這種幅雜的電磁環境，面對共軍的電子干擾與反制措施時，能否發揮與其價格相符的作戰效益，仍有待國防部與美方共同研討。
揭仲也提到，有媒體報導美軍自2024年起將不再採購「彈簧刀300」，若消息屬實，則不僅會使國軍的「彈簧刀300」日後可能無法改良；且在產能不會擴充、甚至可能減少的情況下，萬一烏克蘭戰況吃緊，屆時會不會因為美國要優先支援烏克蘭，又出現武器運交時間延後的情形，也有待國防部向美方釐清。
揭仲指出，在未來5年內，國軍可望獲得數千架軍規(包含滯空攻擊彈藥)與「商規軍用」無人機，但國防部對國軍各級部隊在戰場上運用這些無人機的戰術，與如何在戰場上防範敵軍無人機等，迄今仍未頒布任何專門的準則與教範，導致各級單位對無人機的運用與防禦，仍舊莫衷一是，嚴重影響各級野戰部隊在無人機攻防上的作戰效率，國防部應盡快檢討改進。