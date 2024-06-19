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收「台版柬埔寨」主嫌2百萬、賓士！超貪所長否認　遭重判12年半

▲「台版柬埔寨」詐騙集團奪走3條人命，台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，與詐團「首腦藍道」杜承哲勾結，今天遭重判12年6月。（圖／翻攝畫面）
▲「台版柬埔寨」詐騙集團奪走3條人命，台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，與詐團「首腦藍道」杜承哲勾結，今天遭重判12年6月。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

「台版柬埔寨」詐騙集團奪走3條人命，台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，與詐團「首腦藍道」杜承哲勾結，涉嫌收受2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，及一輛220萬元中古賓士車，替杜承哲查詢民眾個資，葉育忻更找來劉姓女子協助藏匿不法所得；士林地方法院今（19）日宣判，認定葉育忻犯3罪，其中貪汙違背職務收賄罪，判處12年6月，褫奪公權5年。

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士林地院今宣判，葉育忻犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判處12年6月，褫奪公權5年；犯洗錢罪行使偽造公文書罪，判處1年徒刑、1年2月徒刑。杜承哲犯貪汙交付賄賂罪，判處2年8月，褫奪公權3年。劉女犯洗錢罪，判處1年徒刑。

▲去年「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，檢警救出58名被害人，後續詐團29人，並陸續逮捕幕後高級成員以及首腦。昨（11）日上午警方在新北、台中、台北等地，逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男，以及「泰勒」的29歲薛男等7人到案，目前仍在偵訊中。（圖／翻攝畫面）
▲台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。（圖／翻攝畫面）
回顧案發經過，台版柬埔寨案非法囚禁61人，其中有3人不幸遭虐死，檢警溯源抓到主嫌杜承哲後，從手機對話紀錄抓出葉育忻涉案，當時葉育忻擔任寧夏路派出所長，不僅收受杜承哲新台幣2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，以及一輛價值220萬元中古賓士車生日禮物，不僅替杜承哲查詢民眾個資，還偽造士林地方法院交保單。

不過，葉育忻否認兩人間有對價關係，自己確實認識杜承哲，查詢個資僅為幫朋友的忙，葉育忻也表示，杜承哲是刑案線民，觀察杜先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動等，自己個性則是不拘小節，一時不察犯錯，羈押期間發現杜承哲涉多起詐欺甚至牽扯人命，覺得深感懊悔。

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