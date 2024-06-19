賴清德下令「抗爭到底」？黃暐瀚點名3大苦主：只能對撞或跳船
台灣民意基金會最新民調顯示，4成8民眾大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，2成6不贊同，代表賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，與上月相比，大幅下降9.8個百分點，相當流失近200萬人支持。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，這代表有人對賴清德失望，且他少做很多事情，與在野黨主席會面、召開國是會議、赴立法院國情報告，這三件事都能降低朝野衝突，但賴清德卻不做，反選擇抗爭到底；他也點名3名苦主，包括行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝以及金管會主委彭金隆，只能選擇留在船上對撞或是跳船。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚18日在節目《57爆新聞》表示，比較上月及本月民調，賴清德的聲望非常贊同減少1個百分點、還算贊同減少約9個百分點，而沒意見的上升7.2個百分點，代表賴清德剛上任時，覺得他很讚的人，現在對他失望。而賴清德支持度少了10個百分點，代表少做很多事，與在野黨主席朱立倫、柯文哲見面溝通、開國是會議與社會賢達溝通、到立法院進行國情報告，這三件事都能降低朝野對立，可賴清德卻都不做，態度反而是要抗爭、踩到底。
黃暐瀚說，賴清德抗爭到底的苦主並非他自己，而是行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝和金管會主委彭金隆。原本預估卓榮泰會做到2026年後，由剛卸任高雄市長的陳其邁來接班，但現在總統下令要抗爭，政院要拚經濟、拚能源，可立法院在拚覆議、拚罷免，卓榮泰很難有什麼表現，就變成看起來溫和的「戰鬥內閣」。
黃暐瀚指出，郭智輝、彭金隆則是在與民進黨立委的餐會上被洗臉，他們政治性並不強，且都是希望解決問題的人，但是遇到藍白綠對撞的狀況，覆議、釋憲甚至罷免，卓榮泰、郭智輝、彭金隆這三人都無法發揮所長，只能選擇留在船上對撞或是跳船。