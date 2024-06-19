看到這張紙還敢瞎拚嗎？台中首創為黑名單店家張貼「消費警訊」
台中市豐原廟東夜市一家販售美容商品的店家，常因帶消費者入店推銷保養品，衍生消費糾紛，無論法制局如何宣導，業務總有辦法打出法律擦邊球，逼得市府提出《台中市消費者保護自治條例》修正草案，首創「營業處所公告消費警訊」的新制度，昨天議會三讀通過，未來若再頻繁發生消費爭議，市府就要到店裡張貼「消費警訊公告」，且30日內不得撕下或遮蔽。
記者顏幸如／台中報導
《台中市消費者保護自治條例》修正草案昨（18）日於市議會三讀通過，將於函報行政院核定後公布施行，修正內容主要針對業者無卡分期或先買後付等交易模式，規定必須告知消費者分期付款或貸款的相關資訊，並提供定型化契約給消費者。另對於違反消費者保護法規且消費爭議顯著增加，卻未妥適處理的業者，市府將張貼「消費警訊公告」於營業場所30日。業者若拒絕、規避、妨礙或將公告撕毁、遮蔽，將被裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰。
市府修法的動機，來自豐原廟東夜市一家販售美容商品的店家，已改名多次的業者與資融公司合作，光是去年下半年消費爭議就高達15件，今年前5月全市美容類消費爭議136件，這家業者就占了17件。消費者指控業者以儀器已拆封檢查、實體店面販售為由拒絕解約退費，且單筆消費爭議多在20萬元以上，金額最高達51萬元，年齡層從20幾歲女孩到60幾歲阿嬤都有。
法制局長李善植表示，過去遇到攸關消費者權益重大損害時，市府會發布警訊提醒，但有時民眾沒接收到資訊，或業者故意更換招牌或名稱，導致效果有限，因此修改自治條例，特別針對違反消費者保護法令且爭議案件顯著增加、又未妥適處理之業者，增加在營業處所公告張貼消費警訊的規定。未來民眾上門消費時，首先映入眼簾的就是市府公告的消費警訊，在第一時間提醒消費者慎選交易對象，消費前要三思。