特企／Waymax X9電動滑板車 在全台好市多熱銷中
又到了適合戶外活動的6月，為了滿足大家出遊上山下海的需求，好市多帶來了新的代步神器，正式推出全新款的Waymax X9電動滑板車，該款電動滑板車以其親民的價格和高性價比，迅速獲得了市場的高度關注和熱烈迴響。
Waymax X9電動滑板車，經典霧面消光黑質感外型，極致工藝的獨特車身線條，管內線及隱藏式立柱凹槽設計，讓整體車型顯得俐落大方。車身加厚、踏板加寬，安全又牢固；搭配前雙臂減震、後輪驅動及10吋防爆蜂窩胎，提供更平穩和安全的騎行體驗。重量18公斤，可摺疊收納不佔空間。長達40公里的續航能力、三段檔位、全車IPX5防水等級，展現強大越野性能。兼具時尚與實用性的Waymax X9電動滑板車，目前在Costco的售價只要新台幣17,999元，全台Costco好市多皆買得到。
威瑪智能科技有限公司陳重榮特助表示：「Waymax響應綠色製造，重視綠能運具科技的推動，與各界攜手合作，為台灣的電動滑板車產業發展不遺餘力，盼一同改變人們的生活休閒方式，創造騎行新生活。此次團隊與Costco合作，希望更貼近市場需求，帶給大家一台買得安心，騎乘放心的優質電動滑板車，盡情享受駕馭的快感。」
為了回饋大家的支持，也為了迎接夏季的來臨，Waymax特別推出好禮感謝祭活動，即日起至8月底，不限購買的車款，不限實體或網路通路，凡購買Waymax電動滑板車，並上官網登錄Waymax care，即可享原廠一年保固之外，再延長一年保固服務，同時亦自動取得好禮感謝祭抽獎資格。於8月底，將從期間登錄的消費者中抽出幸運兒，送出星級飯店住宿券、電影票、電動滑板車配件等，讓大家在擁有優質電動滑板車的同時，還有機會贏取豐厚獎品，增添夏日樂趣。