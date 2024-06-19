快訊／樂天桃猿邱丹酒駕被讓渡！確定無球隊吸收 將成為自由球員
前樂天桃猿外野手邱丹，日前因在國道酒駕自撞安全島遭球團解約，目前被放進讓渡名單，今（19）日下午5時，中職聯盟宣布，確定未有他隊吸收，邱丹將成為自由球員，由於各隊都已經宣布不會考慮要吸收邱丹，因此他很有可能未來將前往業餘發展。邱丹是桃猿隊在2018年選秀的第3指名，從普門中學畢業後因為家庭經濟因素，投入中職選秀，曾在2021年拿過外野手金手套，生涯6年累計204場出賽，繳出113安、3轟、71分打點，打擊率2成63。
記者吳政紘/綜合報導
中職聯盟公告如下：
【2024/6/19賽務部公告】樂天桃猿隊邱丹選手合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，邱丹選手成為自由契約球員。
邱丹在10日就因為酒駕事件，自己駕車撞上安全島被逮，由於喝酒的酒測值超標，導致自己也被警方起訴為公共危險罪被逮捕。邱丹也在隔天就馬上被樂天桃猿開除，當時聯盟宣布，一旦他的讓渡時間一過，邱丹就成為自由球員。
台鋼領隊劉東洋透露，在邱丹酒駕出狀況前，台鋼雄鷹在跟樂天桃猿球團討論交易時，邱丹曾一度是台鋼隊內評估交易的對象，如今發生這樣的事，以邱丹的身手而言的確很可惜，但也希望成為球界的警惕。
不只台鋼，味全龍、統一獅等球團都已經對於邱丹部分，宣布不予吸收，因此未來邱丹要回到中職機會，應該是要先被禁賽，以及繳完罰金才有機會。