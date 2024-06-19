反撲青鳥！國民黨21日組織「藍鷹行動」 藍營民代輪番上台宣講
國民黨今（19）日宣布，本週五上午將於立法院外將舉辦「藍鷹行動」挺改革，由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去八年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。
記者林怡昕／台北報導
國民黨指出，「國會改革五法」歷經包含委員會、公聽會、朝野協商、院會等13次大小會議，耗時2個月才三讀通過，但民進黨政府及立法院民進黨團卻一再抹黑，再三造謠。視改革為洪水猛獸，但其實就是拒絕被監督、被調查，害怕過去八年所有的藏汙納垢及貪汙腐敗都被攤開來被全民檢視，民進黨越是害怕，在野黨就越要堅持下去，因此需要國人、鄉親的支持。
國民黨提及，多位國民黨籍立法委員及地方黨部也以行動支持「藍鷹行動」，自發性號召該選區的選民、鄉親到立法院外支持國會改革，讓民進黨聽到人民的聲音，讓賴清德政府知道人民「要真相、反貪腐」的訴求。
國民黨也提到，「藍鷹行動」將於21日上午8時整開始入場，活動地點在立法院外的青島東路（鎮江街到林森南路路段），屆時將邀請國民黨多位立委上台宣講，同時雙北市議員也將到場一同支持改革。
其中，黨團也下令苗栗以北的國民黨立委1人負責100至150人到場，盼年輕朋友站出來，活動將由8位副書記長與不分區立委，分時段輪流上宣傳車上說明及宣講。